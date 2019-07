von Johanna Soika

Eine leckere Bratwurst vom Grill, gute Musik und viel Sonnenschein bei angenehmen Temperaturen – viel mehr brauchte es am Sonntag nicht für ein gelungenes Pfarrfest in Geißlingen. Zur Eröffnung waren alle zum gemeinsamen Gottesdienst eingeladen, anschließend ging es zum gemütlichen Beisammensitzen am Pfarrhaus.

Das Gemeindeteam, der Männergesangverein, der FC und die Landfrauen sorgten für ausreichend Sitzgelegenheiten im Schatten und die Bewirtung. Zur Bratwurst gab es kühle Getränke, und für alle, die etwas Süßes wollten, war die Kaffee- und Kuchenstube die richtige Anlaufstelle. Der Musikverein Geißlingen gab einige Lieder aus seinem umfangreichem Repertoire zum Besten, bei denen die Gäste gerne mitklatschten. Dabei durfte natürlich auch der Klassiker „Auf der Vogelwiese“ nicht fehlen.