Klettgau Pausenengel sorgen an der Grundschule Erzingen für ein friedliches Miteinander

An der Grundschule Erzingen nehmen neun Viertklässler an einen Erste-Hilfe-Kurs teil, um als Pausenengel Dienst zu tun. Sie sollen Streit schlichten und kleine Verletzungen behandeln.

Wenn es Ärger auf dem Schulhof gibt oder ein Kind verletzt ist und Hilfe braucht, sind die Pausenengel zur Stelle. Man erkennt sie an den Warnwesten. Ihre Aufgabe ist es, einen Streit zu schlichten und im Notfall soweit wie möglich Erste Hilfe zu leisten.

Neun Viertklässler der Grundschule Erzingen wurden von Michael Beiser, Fachkraft für Ausbildung bei der Johanniter Unfallhilfe, in Erster Hilfe unterwiesen. Der ehemalige Rettungsassistent gibt spezielle Erste-Hilfe-Kurse an Grundschulen, die die Pausenengel auf eine Unfallsituation vorbereiten und sie in Erste-Hilfe-Maßnahmen unterweisen. Dazu spendierte die Johanniter Unfallhilfe der Schule eine Erste-Hilfe-Tasche mit allem Notwendigen wie Pflaster, Verbandsmaterial und so weiter. Die erste Versorgung mit Pflastern, einfachen Verbänden oder Druckverbänden oder die stabile Seitenlage wurden gründlich geübt, sodass die Pausenengel für mögliche Unfälle auf dem Schulhof gewappnet sind.

Jeweils zwei der Schüler werden für die Pausen eingeteilt, sie sollen als Pausenengel das Geschehen auf dem Schulhof beobachten, mit Streithähnen das Gespräch suchen, versuchen, zu schlichten oder einen Erwachsenen, sprich eine Lehrkraft, herbeirufen. Das Projekt Pausenengel wird jedes Jahr von Tanja Zieringer, der Jugendsozialarbeiterin der Gemeinde, organisiert. "Erklärte Absicht ist, das Klima auf dem Pausenhof zu verbessern, Konfliktsituationen im Vorfeld aufzulösen und Gewalt auf dem Schulhof zu verhindern", so Zieringer. Auch an der Grundschule Grießen gibt es das Projekt.