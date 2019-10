Erzingen vor 3 Stunden

Parkplatzkollision: Polizei fahndet nach hellblauem Skoda Fabia

Weitere Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit einer Unfallflucht, die sich am Sonntagvormittag auf dem Parkplatz bei der Kirche in der Clissoner Straße in Erzingen ereignet hat. Es entstand 1500 Euro Blechschaden.