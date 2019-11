Klettgau vor 4 Stunden

Paare bringen Schwung auf die Tanzfläche: Herbstball des VdK Klettgau-Dettighofen lockt zahlreiche Tanzbegeisterte auf die Bühne

Der Spaß und die Freude am Tanzen war den zahlreichen Besuchern am Samstagabend eindeutig in die Gesichter geschrieben. In der zum Ballsaal umfunktionierten Erzinger Gemeindehalle herrschte gute Stimmung und das bis in die späte Novembernacht hinein.