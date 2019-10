Erzingen – Wenn Kreativität, Fantasie und Können eine ménage à trois eingehen, dann darf Herausragendes erwartet werden. Dieses Dreigespann trifft sich bei BS Catering nicht nur in der eigenen Küche in Klettgau-Erzingen, sondern auch in der ganzen Umgebung bei Feiern, Festen und vielen anderen Anlässen.

Seit zehn Jahren bietet der Erzinger Catering Service, vormals unter dem Namen Banholzer Buffet, feinste Speisen an, höchst anspruchsvoll und fantasievoll zubereitet und exquisit präsentiert mit kompletten Rundumservice, sofern gewünscht.

Egal ob für private Feiern wie Geburtstage und Hochzeiten, für Firmenjubiläen oder andere Großanlässe, BS Catering ist die erste Adresse, bei dem die Genießer der feinen Küche voll auf ihre Kosten kommen.

Es ist die „Liebe zum guten Essen“, die Jeannette Indlekofer gemeinsam mit ihrem 20-köpfigen Team zelebriert und die den Kunden ein genussvolles Erlebnis beschert.

Neben den hervorragenden Kochkünsten bietet BS Catering aber auch ein Rundumpaket an, wie die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und stellt auf Wunsch das Servicepersonal. Vom Weinglas bis zur edlen Tischdekoration ist alles zu haben, sodass der Gastgeber völlig entspannt und sorglos sich seinen Gästen widmen kann. Über all dem besteht die Möglichkeit in der Zeit von November bis März das Restaurant „Fine Cookin“ zu reservieren, in gediegenem Rahmen können bis zu 22 Gäste beim Fondue-Plausch oder bei mehrgängigen feinen Menüs, bei einem guten Glas Wein in ruhiger Atmosphäre Platz nehmen.

An originellen, neuen Ideen mangelt es bei BS Catering niemals, die Küchenparty, das gemeinsame Kochen in der Profiküche jeweils an zwei Abenden im Januar, ab 20 bis 30 Personen, bei Musik und lebhaften Gesprächen, ist für Gäste eine Bereicherung.

Idealerweise befindet sich unter dem gleichen Dach in der Erzinger Schiltenbachstraße 1 die von Jeannette Indlekofer und Jörg Schröder gegründete Firma BS Kochsystme, die sich die Planung von Großküchen und maßgeschneiderten Küchenkonzepten auf die Fahnen geschrieben hat.

Am kommenden Samstagabend, 19. Oktober, feiert BS Catering sein zehnjähriges Bestehen mit einem großen Oktoberfest im eigens aufgebauten Festzelt. Schmackhafte bayrische Küche bei Tanz und Gaudi mit der Band Pop alpin ist geboten. Einlass ist ab 17 Uhr. Um Anmeldungen und Reservation wird gebeten.

Am folgenden Sonntag, 20. Oktober, geht das bayrische Fest im Rahmen des Klettgau Schaufensters weiter, ab 10 Uhr erfolgt der Fassanstich mit Original Augustiner Holzfass-Bier, mit Weißwurstessen und weiteren bayrischen Schmankerln, für passende Musik sorgt der Musikverein Rechberg. Und keinesfalls sollte man einen Rundgang durch die Räumlichkeiten verpassen, BS Catering sowie BS Kochsysteme laden ein zu einem Blick hinter ihre Kulissen mit ihrem Tag der offenen Tür am 19. und

20. Oktober

Kontakt: BS Catering, BS Kochsysteme, Schiltenbachstraße 1, 79771 Klettgau, Telefon 07742/52¦60. Reservationen für das Oktoberfest auch per E-Mail bis 20. Oktober (oktoberfest@banholzer-buffet.de).