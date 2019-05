von Eva Baumgartner

Herr Topcuogullari, viele Klettgauer warten schon lange auf ein schnelles Internet. Entscheidende Auftragsvergaben wurden vom Gemeinderat vertagt beziehungsweise nicht vergeben, sodass nun durch diese Verzögerungen die Förderung durch das Land nicht mehr möglich ist. Wie erklären Sie sich das?

Ehrlich gesagt, kann ich mir das überhaupt nicht erklären. Schnelles Internet ist für die Zukunft unerlässlich. Ständig werde ich darauf angesprochen, dass die Gemeinde etwas für die schnelle

Internetversorgung tun soll. Entscheidende Arbeitsvergaben wurden unbehandelt vertagt. Ich weiß nicht, wem das nützen sollte. Dieser Umstand beschäftigt die Gemeindeverwaltung unnötig.

Es standen Vorwürfe im Raum, dass die Gemeindeverwaltung den Rat nicht und – wenn doch – viel zu spät informiert habe, sodass es so zu dieser verfahrenen Situation gekommen sei.

Das kann ich nicht nachvollziehen. Es wurden alle Fragen der Gemeinderäte immer beantwortet und der Gemeinderat wurde laufend über den Sachstand informiert. Gerade in Gemeinderatssitzungen sollen die Gemeinderäte vollumfänglich informiert werden. Wenn die Tagesordnungspunkte jedoch unbehandelt vertagt werden, wird uns diese Möglichkeit genommen.

Nun greift die Förderung durch den Bund zu anderen Voraussetzungen, das heißt ein Markterkundungsverfahren muss noch einmal durchgeführt werden. Was bedeutet das konkret?

Eine Markterkundung ist notwendig, um festzustellen, ob ein privatwirtschaftliches Unternehmen eine Mindestversorgung, nämlich 50 Mbit, sicherstellen wird. Es werden also Ausbauabsichten abgefragt. Nur falls kein Unternehmen in den nächsten drei Jahren ausbauen wird, darf die Kommune überhaupt tätig werden. Der Hauptunterschied zwischen der Landes- und Bundesförderung ist das Alter der Markterkundung. Unsere Markterkundung ist etwas mehr als zwei Jahre alt. Bei der reinen Landesförderung durfte die Markterkundung drei Jahre alt sein. Für die Bundesförderung darf die Markterkundung maximal nur ein Jahr alt sein. Da es die reine Landesförderung nicht mehr gibt, ist unsere Markterkundung nutzlos geworden. Um überhaupt wieder handlungsfähig zu werden, ist eine neue Markterkundung also unumgänglich. Diese dauert acht Wochen. Damit wir keine Zeit verlieren, haben wir sie bereits gestartet.

Wenn nun ein privates Telekommunikationsunternehmen den Ausbau der Ortsnetze ankündigt, geht es dann endlich voran? Und ist ein schnelles, leistungsfähiges Internet gewährleistet?

Das Unternehmen hat dann drei Jahre Zeit, das Internet auszubauen. Die zu gewährleistende Verbindungsgeschwindigkeit ist mit 50 Mbit relativ gering. Aus heutiger Sicht mag das genügen, aber schon in naher Zukunft wird dies nicht mehr ausreichen. Das Unternehmen kann die Technik, die eingesetzt werden soll, frei wählen. 50 Mbit erreicht man bereits mit den alten Telefonleitungen, also den Kupferkabeln. Einen fortschrittlichen Ausbau würde das in meinen Augen nicht bedeuten. Im Vergleich dazu möchte ich anführen, dass der Betreiber der Ortsnetze anderer Gemeinden im Landkreis Waldshut über Glasfaserleitungen bereits heute Geschwindigkeiten von 400 Mbit anbietet.

Was sind die Vorteile, wenn die Gemeinde Klettgau wie geplant und wie beschlossen Betreiber der Ortsnetze ist?

Die Gemeinde würde eine Maximalversorgung anstreben, die mit neuester Glasfaser-Technologie zu erreichen ist. Leider ist dies schon jetzt nicht flächendeckend in Klettgau möglich, da in den Ortsteilen Geißlingen, Grießen und Riedern a. S. bei der vorigen Markterkundung Ausbauabsichten von der Telekom angekündigt worden waren und teilweise bereits umgesetzt worden sind. Da diese Gebiete nun als versorgt gelten, ist ein Ausbau dort durch die Gemeinde nicht möglich. Die Telekom hat in den genannten Ortsteilen die zu erreichende Mindestgeschwindigkeit mit den alten bestehenden Kupfer-Telefonleitungen erreicht. Diese werden lediglich anders angesteuert.

Die ganze Welt setzt auf Glasfaser. Müssen wir uns eventuell mit alten Telefonleitungen zufrieden geben?

Wie gesagt, die Gemeinde würde mit Fördermitteln Glasfaser verbauen und die Maximalversorgung anstreben, wie sie im Landkreis Waldshut über den Zweckverband garantiert wird. Der Betreiber aller Ortsnetze im Landkreis Waldshut steht fest und damit die angebotenen Internetgeschwindigkeiten. Ich habe vorhin erwähnt, 400 Mbit wären ohne Probleme möglich. Selbst für die 5G-Funktechnologie, also schnelles mobiles Internet, ist ein funktionierendes Glasfasernetz im Hintergrund zwingend notwendig. Ohne Glasfaser werden wir abgehängt.

Das alles steht jetzt auf dem Spiel. Wie erklären sie sich dieses „Breitband-Desaster“? Auf was müssen oder sollten sich die Klettgauer nun einstellen?

Wir haben die Möglichkeit, selbst zu agieren, aus der Hand gegeben. Bevor wir überhaupt wieder irgendetwas zum Thema Breitbandausbau sagen können, müssen wir jetzt abwarten, bis die Markterkundung beendet ist. Ich hoffe sehr, dass kein Unternehmen einen Ausbau beabsichtigt und somit die Anstrengungen der Gemeindeverwaltung der vergangenen zwei Jahre in dieser Angelegenheit nicht umsonst waren und die Gemeinde doch noch selbst ausbauen kann.

