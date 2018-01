Klettgau Neun Klettgauer Bürger für besonderen Einsatz geehrt

Sie helfen bei einem Brand, initiierien eine Bluttypisierung oder machen sich für die Flüchtlingshilfe stark – Bürgerengagement kann sich auszahlen. So auch beim Neujahrsempfang, bei dem neun verdiente Bürger für ihr Einsatz in der Gemeinde eine Auszeichnung erhielten.

Es ist Tradition, dass am Neujahrsempfang Bürger, die sich um die Gemeinde verdient gemacht haben oder sich mit ihren hervorragenden sozialen Engagement hervorgetan haben, eine besondere Ehre zu Teil wird. In diesem Jahr waren es neun Bürger, die von Bürgermeister Ozan Topcuogullari im Beisein von zahlreichen Klettgauern ausgezeichnet wurden.

Dieter Hartmann aus Erzingen initiierte eine Typisierungsaktion der DKMS, unter der Schirmherrschaft der Gemeinde. Dafür warb der Erzinger im ganzen Landkreis, organisierte zahlreiche Helfer, bedruckte T-Shirts für diese Aktion und spendete einen erheblichen Geldbetrag, Er machte es möglich, dass 500 Typisierungen durchgeführt werden konnten, über 13 000 Euro Spenden sind hierfür zusammengekommen, die die Auswertung von 325 Blutproben ermöglichen. Bei dieser Aktion sind zwei Spender ermittelt worden, die mit ihren Stammzellen bereits Leben retten konnten.

Stefan Indlekofer, Werner Weißenberger, Dietmar Indlekofer und Ulrike Eschbach, alle aus Erzingen, wurden für ihre spontane Hilfe beim Brand des Erzinger Altenwohnstiftes geehrt. Die drei Männer retteten mit ihrem beherzten Eingreifen einige Bewohner, denen der Fluchtweg abgeschnitten war. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr bargen sie Bewohner mittels Leitern aus dem brennenden Haus. Stellvertretend für das Haus Apfelblüte wurde Ulrike Eschbach ausgezeichnet. Dort wurde den Brandopfern ein erster Aufenthaltsraum und ein Behandlungszimmer für einen Arzt zur Verfügung gestellt.

Erika und Gerhard Kaiser aus Grießen gelten in Klettgau als Pioniere der Flüchtlingshilfe, das Ehepaar hatte bereits als die ersten Flüchtlinge im Landkreis ankamen zwei Flüchtlinge bei sich aufgenommen, all die notwendige Organisation alleine bewältigt und die beiden Männer in allen Angelegenheiten unterstützt. Auch der spätere Familiennachzug, die Ehefrau und drei Kinder, eines Flüchtlings beherbergen die Kaisers unter ihrem Dach.

Marianne Hässler und Katharina Hässler-Wolfer, beide Hebammen aus Grießen, wurden für die Betreuung von Flüchtlingsfrauen geehrt. Auch für ihre Kleiderspenden für Neugeborene und Kinder sowie ihre Flüchtlingshilfe über die Gemeindegrenzen hinweg fand große Anerkennung.