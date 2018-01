Klettgau Neujahrsempfang Klettgau mit Rekordbesucherzahl

Bei seiner Ansprache zum Neujahrsempfang richtete Bürgermeister Ozan Topcuogullari seinen Blick auf das 2018: wichtige Dinge stehen an – der Ausbau des freies W-LAN und die Erweiterung der GMS stehen besonders im Fokus. Doch auch 2017 hat die Gemeinde einiges erreicht.

Der offizielle Neujahrsempfang der Gemeinde Klettgau in der Gemeindehalle Rechberg stieß auf eine enorme Resonanz der Bevölkerung. Einerseits, weil im vergangenen Jahr viel passiert ist, und andererseits viele Themen den Klettgauern auf dem Herzen liegen. Nicht zu vergessen fanden viele den Weg nach Rechberg, um sich über den Stand der Dinge in der Gemeinde zu informieren und nicht zuletzt, um zu erfahren, inwieweit der seit dem 1. Februar 2017 neue amtierende Bürgermeister Ozan Topcuogullari seine Wahlversprechen realisierte beziehungsweise in Angriff nimmt.

Eröffnet wurde der Abend stimmungsvoll von der Dorfmusik Rechberg. In seiner Ansprache betonte Bürgermeister Ozan Topcuogullari eingangs: „Für mich war es ein intensives und arbeitsreiches Jahr, in dem ich viel Neues erleben und erlernen durfte.“ In diesem Zusammenhang dankte er allen Rathausmitarbeitern, die ihm den Einstieg so leicht wie möglich gemacht hätten. In seinem Jahresrückblick berichtete er von bereits sichtbaren Erfolgen und Neuerungen: So führte er die Fertigstellung verschiedener Radwege an, allen voran der Radweg in Riedern. Neu ist auch in Erzingen die kostenlose Ladestation für E-Bikes. Ein freudiger Höhepunkt waren die Feierlichkeiten „40 Jahre Jumelage“ mit Clisson.

Ein bewegendes Thema im vergangenen Jahr war vor allem die Flüchtlingsfrage. Dank der großen Solidarität der Bevölkerung konnten alle Flüchtlinge adäquat untergebracht werden. Die Erfüllungsquote liege in Klettgau bei nahezu 100 Prozent. Der Bürgermeister erinnerte aber auch an den Sturm im August 2016, den großen Brand des Altenwohnstiftes in Erzingen und an anderes mehr.

Von großem Interesse war sein Ausblick in die Zukunft, demnach steht endlich die Erweiterung der GMS Klettgau an, ein Ausschuss befasse sich derzeit mit dem Raumprogramm und der notwendigen Ausstattung.

Eine Neuerung wird auch die Einführung eines Kartenbezahlsystems in den Rathäusern sein. Ein Wahlkampfthema des Bürgermeisters war eine transparente Politik, dazu informierte er, dass die Sitzungsunterlagen eine Woche vor der Sitzung für jeden Bürger online abrufbar sind. Außerdem, da die Sitzungen immer sehr lange dauern, stünden für die meist zahlreichen Zuhörer Erfrischungen bereit.

Eines der ganz großen Themen ist und bleibt der Breitbandausbau in der Gemeinde. „Ein wichtiges und zukunftsorientiertes Thema“, so der Bürgermeister und verwies auf die kommende Gemeinderatsitzung, in der die entscheidende, zukunftsweisende Beschlussfassung in Sachen Breitbandausbau fallen wird. Des Weiteren informierte er, dass an öffentlichen Plätzen kostenlose W-LAN-Hotspots vorgesehen sind, ein erster werde im Schwimmbad installiert, andere werden folgen.