von Sabine Gems-Thoma

Zwischen dem Wunsch, Bauland zur Verfügung zu stellen und dem Anliegen, mit Flächen sparsam umzugehen, bewegte sich die ausführliche Diskussion im Gemeinderat. Dabei ging es um die mögliche Ausweisung der Fläche „Untere Stauden“ im Ortsteil Hohentengen, am östlichen Ende der Bebauung der Herdernerstraße, als Wohnbaugebiet. Der Beschluss, die Fläche vorprüfen zu lassen, wurde vertagt. 14.179 Quadratmeter umfasst die Fläche, die rechts des Waldweges Richtung Herdern liegt. 2.300 Quadratmeter sind als Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan ausgewiesen.

Eine Erbengemeinschaft kam auf die Gemeinde zu mit der Bitte zu prüfen, ob nicht ein Teil des Grundstücks von 7.500 Quadratmeter Fläche für eine Bebauung in Betracht gezogen werden könnte, informierte Bürgermeister Martin Benz. 50 Prozent der Fläche sollen wieder in das Eigentum der Erbengemeinschaft gehen, 50 Prozent der Gemeinde für Wohnbauinteressenten zur Verfügung stehen. „Es ist ein nicht ganz einfaches Gebiet. Teile des Grundstücks grenzen an ein FFH-Gebiet, im Osten an ein Landschaftsschutzgebiet und an eine, allerdings minderwertige, Waldfläche“, so Benz.

Vorgespräche mit dem Baurechtsamt, Umweltschutzamt und Forstamt hätten deutlich gemacht, dass die Hürden hoch liegen. Voraussetzung wäre die Herausnahme der Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet. Dafür müsse eine andere gleichwertige Fläche ausgewiesen werden. Sei dies möglich, werde eine FFH-Vorprüfung und gegebenenfalls eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich, um geschützte Lebensräume, Arten und Habitate zu erfassen, außerdem eine Waldumwandlung und falls es zu einem Bebauungsplanverfahren komme, eine punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans.

„Wir wären zehn bis 15 Jahre mit Flächen versorgt und könnten Flächen aus dem „Groß Riesen“ herausnehmen“, begrüßte die Verwaltung eine Vorprüfung des Gebietes. Die Fläche „Groß Riesen“ auf dem Hochplateau des Ortsteils Hohentengen, links der Landstraße Richtung Bergöschingen, ist als Wohngebiet im Flächennutzungsplan enthalten, sei allerdings lagebedingt nur mit hohem Aufwand und Kosten zu erschließen.

Oberhalb der Fläche „Untere Stauden“ ist bereits das Gebiet „Obere Stauden“ im Flächennutzungsplan als Wohngebiet ausgewiesen. Sinnvoll, so Benz, wäre eine gemeinsame Überplanung beider Gebiete und eine Erschließung der „Unteren Stauden“, und „Oberen Stauden“ in Etappen.

Nach angeregter Diskussion plädierte Gemeinderätin Rosi Drayer (SPD) für eine Verschiebung der Entscheidung. In der Sitzung am 26. März wird die Gemeinde einen Beschlussvorschlag vorlegen, um dann zu entscheiden.

