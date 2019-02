von Vivien Ebner

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Erzingen rückte der bisherige Beisitzer und Jugendausbilder, Christoph Zimmermann, an die Vorstandsspitze. Nach acht Jahren als Vorsitzender gab Constantin Weißenberger seinen Posten an den 38-jährigen Projektleiter ab, bleibt aber dem Vorstand als Beisitzer erhalten.

Neu als Beisitzer und Jugendvertreter geht Jacob Gamp in den Vorstand. Sabrina Weißenberger wurde zur Beisitzerin für die Ausbildung der Jungmusiker gewählt. Für das Marketing des Vereins ist Felix Seebacher als Beisitzer zuständig. Stellvertretende Vorsitzende Ilona Huber, Kassierer Willi Indlekofer, Schriftführerin Viola Bollinger, Vizedirigent Ralph Stoll, Notenwartin Diana Jehle, Materialwartin Carmen Zimmermann und Beisitzer Andreas Pauly bilden weiterhin den restlichen Vorstand.

Als Höhepunkte im vergangenen Jahr betitelte Constantin Weißenberger die Auftritte beim Erzinger Winzerfest im September und beim Jahreskonzert mit Vorstellung der neuen Uniformen, sowie den Vereinsausflug an die Mosel. Einen hohen Kosten- und Arbeitsaufwand habe die Anschaffung der neuen Uniformen beansprucht.

In seinem Rückblick berichtete Dirigent Elmar Maier von abwechslungsreichen Musikprogrammen und einer guten Präsentation bei Auftritten wie beim Dorffest in Ühlingen-Birkendorf oder dem Jahreskonzert in der St. Georgs-Kirche.

Maier mahnte jedoch: "Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein." Mit diesem Zitat von Philip Rosenthal erinnerte der Dirigent sein Ensemble daran, weiter zu üben: "Dann ist die musikalische Zukunft des Vereins gesichert." Der durchschnittliche Probenbesuch lag im vergangenen Jahr bei 79 Prozent. Constantin Weißenberger wies zum Ende der Sitzung auf den geringen Bestand an Trompetern hin, und hofft auf Musikernachwuchs in diesem Register.

Der Verein: Der Musikverein Erzingen zählt 35 Aktive, 146 Passive, 25 Ehrenmitglieder und zehn Jungmusiker in Ausbildung. Vorsitzender ist Christoph Zimmermann, stellvertretende Vorsitze Ilona Huber. Dirigent ist Elmar Maier (07742/924 40). Infos im Internet unter (www.mv-erzingen.de).