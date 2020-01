Dettighofen vor 2 Stunden

Neue Regeln gelten seit Jahresbeginn im Privatwald in Dettighofen

Privatwaldbesitzer in Dettighofen müssen künftig Aufträge an Förster vergeben, sonst werden diese nicht tätig. Die Beratung bleibt kostenfrei, die Holzeinschläge sollen kostengünstig sein. Erste Nothilfezahlungen für Käferholz sollen in den nächsten Tagen eingehen.