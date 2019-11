von Eva Baumgartner

Die Sieger des Architektenwettbewerbes zum Neubau der Gemeindehalle Geißlingen stellten ihren Entwurf in der jüngsten Gemeinderatsitzung vor. Von insgesamt neun Entwürfen machte der Entwurf der Arbeitsgemeinschaft d‘Aloisio (Konstanz) und Sautter (Klettgau) das Rennen.

Der Gemeindesaal in Geißlingen Der Gemeinderat beschloss im Mai 2017 den Neubau einer Gemeindehalle in Geißlingen. Der alte Gemeindesaal kann aufgrund brandschutztechnischer und anderer großer Mängel nur unter Auflagen für Veranstaltungen genutzt werden, eine Sanierung des Gebäudes wurde seinerzeit mehrheitlich abgelehnt. Geißlingen zählt rund 1000 Einwohner. In dem Ortsteil sind neun Vereine und Vereinigungen im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich aktiv.

Die beiden anwesenden Architekten Fredi d‘Aloisio und Bernd Sautter machen aus ihrer Freude keinen Hehl, immerhin winkt ein großer Auftrag und zudem ist der erste Preis mit 7000 Euro dotiert. Das auffallendste Merkmal ist der mehreckige Grundriss der Halle, die am westlichen Ortsrand, oberhalb des Fußballplatzes entstehen wird.

Klettgau Neun Architekten wollen Gemeindehalle bauen Das könnte Sie auch interessieren

Geißlinger Ortsbild maßgeblich

Maßgeblich für die Architekten war das Geißlinger Ortsbild, mit seinem großen Bauernhäusern, mit ihren Scheunentoren und riesigen Dächern – das soll sich in modernster Architektur widerspiegeln. Das Gebäude mit dem großen Walmdach, die Verbindung von Glasfronten und Holz wird zweifelsohne ein markantes architektonisches Merkmal in Geißlingen darstellen.

Faltwand trennt beide Säle

Die verkehrstechnische Anbindung erfolgt über die Klettgaustraße im Westen. Weithin sichtbar wird der Haupteingang mit seiner markanten großen Glasfront sein, davor befindet sich der Parkplatz mit 45 Stellplätzen.

Klettgau Veranstaltungsstopp in der Gemeindehalle Grießen: Sperrung wegen Brandschutzmängel Das könnte Sie auch interessieren

Ein großzügiges Foyer führt die Besucher in den großen Saal, daneben ein kleinerer, durch eine Faltwand getrennt. Beide Säle sind jederzeit miteinander verbindbar, sodass bis zu 300 Personen Platz finden. Das Herzstück ist die Bühne, mit einer kleinen Nebenbühne, dahinter Umkleideräume und schließlich die Küche und der Vereinsraum für die Landfrauen.

Konzept überzeugt Gemeinderat

Auf ganzer Länge, entlang der Nordseite, befinden sich Lagerräumlichkeiten für Stühle, Geräte, die Toilettenanlagen. Einzig die Lage der Küche, ganz im östlichen, hinteren Bereich, in Richtung Festwiese, war ein Kritikpunkt, da die Wege zum Saal doch zu weit erschienen. Dazu erläuterte Bürgermeister Ozan Topcuogullari, dass dies auch der Jury aufgestoßen sei, „aber die Optimierungen sind bereits im Gange“.

Insgesamt jedoch fand der Architektenentwurf große Zustimmung, vor allem die moderne, funktionale Architektur des Gebäudes überzeugte das Gremium auf ganzer Linie. Wie der Entwurf konkret umgesetzt wird, wird der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.