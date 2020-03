von Eva Baumgartner

Nach 115 Jahren wird der Traum von einem eigenen Vereinsraum für den Männergesangverein Weisweil wahr. Dies wurde im Rahmen der Hauptversammlung bekannt. Mit der Auflösung des FC Weisweil wird der Männerchor dessen Raum in der Gemeindehalle übernehmen.

Kreis Waldshut Coronavirus: Das müssen die Menschen im Landkreis Waldshut jetzt beachten Das könnte Sie auch interessieren

Und die Sänger sind schon fleißig dabei, ihren Proberaum umzubauen, er wird am 1. Mai feierlich eingeweiht werden – für den Vorsitzenden Markus Bollinger ein „Meilenstein“ in der Vereinsgeschichte.

Kreis Waldshut Noch kein meldepflichtiger Corona-Verdachtsfall im Klinikum Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Im vergangenen Vereinsjahr war wieder allerhand los, Schriftführer Roland Keller lieferte einen tadellosen Jahresrückblick, demzufolge absolvierten die Sänger Auftritte wie am ersten Mai im Dorf, das Singen am Bach in Grießen, das große Gartenfest mit vier Gastchören, die Auftritte im Bad Säckinger Schlossgarten, im Pflegeheim Apfelblüte sowie in der Weisweiler Kirche.

Waldshut-Tiengen Freibad Waldshut: Die anonyme Millionen-Spende kann fließen Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus hat der Chor bei verschiedenen Anlässen die Bewirtung übernommen, so beim großen alljährlichen Klettgaulauf sowie beim Tag der offenen Tür bei der Firma Elektrotechnik Geiger – jedes Mal mit viel Arbeit verbunden, was sich aber in der Vereinskasse positiv niederschlug.

Meinung Brexit-Papiere für den Allerwertesten: Wie Hamsterkäufe das stille Örtchen zuhause verschönern können von Juliane Schlichter Das könnte Sie auch interessieren

Nicht zuletzt wurde der internen Geselligkeit Rechnung getragen. Vom Ausflug zum Kernkraftwerk Leibstadt, seien die Sänger mit einem „strahlenden Lächeln“ zurück gekommen, so der Schriftführer, ein „beschwingter“ Ausflug nach Bad Säckingen sowie eine Wanderung zum Rheinfall standen ebenfalls auf dem Programm. Schatzmeister Manfred Indlekofer hatte positive Zahlen zu vermelden, die Kasse schloss mit einem Plus ab, nicht zuletzt dank der großzügiger Spenden.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Chorleiter Markus Süss resümierte: „Ihr habt gute Auftritte abgeliefert.“ Die Stimmung im Chor stimme, alle seien mit Herz und Freude dabei und das sei doch das Wichtigste. Die Stunde der Wahrheit schlug jedoch mit der Probenstatistik: nur 80 Prozent durchschnittlicher Probenbesuch, dämpfte etwas die fröhliche Stimmung im Lokal.

Waldshut-Tiengen 93.000 Euro für soziale Projekte Das könnte Sie auch interessieren

Der überraschte Chorleiter, kurz zuvor noch voll des Lobes, erklärte: „Ich bin geläutert.“ Dieser Schreck währte dennoch nur kurz, denn immerhin können die drei Sänger Erich Kratzer, Günter Bendick und Markus Bollinger einen 100-prozentigen Probenbesuch vorweisen. Die folgenden Neuwahlen bestätigten im Wesentlichen alle Amtsinhaber, einzig Beisitzer Günter Geiger gab seinen Posten ab. Zwei Neue wurden mit Jürgen Joos und Erik Knops gewählt.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Bevor die Versammlung der Bratwurst mit Kraut zu Leibe rücken durfte, galt es zwei langjährige Mitglieder zu verabschieden. Edwin Mühlhaupt scheidet nach 66 Jahren aus den Reihen der aktiven Sänger aus sowie Siegfried Bögi nach 44 Jahren. Letztlich erfolgte der Appell, alle Freunde zu mobilisieren, um die Crowdfunding-Aktion bei der Volksbank Klettgau-Wutöschingen des Chores zu unterstützen, sie soll als Finanzspritze zum Umbau des neuen Proberaumes verwendet werden.