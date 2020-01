von Lea Netzhammer

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Grießen wurde deutlich, dass der Verein 2019 zwar gute Einnahmen durch Spenden und erfolgreiche Veranstaltungen hatte, aber laut Kassenführer Thomas Metzger auch viele Ausgaben: „Der Kauf neuer und die Reparatur älterer Instrumente haben uns viel gekostet, und auch unsere neuen Uniformen waren nicht günstig.“ Am Ende blieb ein Defizit, das nicht näher beziffert wurde. Metzger zeigte sich hinsichtlich des Kassenstands aber zuversichtlich, da in diesem Jahr keine größeren Anschaffungen geplant sind. „Es besteht also kein Grund zur Panik.“

Dirigentin fordert mehr Probendisziplin

Stefanie Hauser, die seit Februar 2019 die neue Dirigentin ist, zog Bilanz über die Auftritte, welche im Großen und Ganzen alle erfolgreich verlaufen sind. Für die Zukunft wünscht sie sich von den Mitgliedern Pünktlichkeit und Konzentration, was an den ein oder anderen Probetagen wohl etwas zu kurz kam. Außerdem hoffe sie, auf mehr Veranstaltungen: „Es macht mehr Spaß, und der Anreiz ist größer, wenn wir etwas haben, auf das wir uns vorbereiten können.“

Pokal für die Eifrigsten

Anschließend wurden Preise für die fleißigsten Probebesucher vergeben. Diese gingen an Stefanie Preiser, Manuel Weber und Thomas Metzger. Für die gesamte Truppe, die das Tenorhorn spielt gab es außerdem einen Pokal, da sie über das Jahr verteilt insgesamt am wenigsten gefehlt hatten.

Gemeinderat Jürgen Spitznagel führte stellvertretend für Bürgermeister Ozan Topcuogullari die Entlastung des Vorstands durch.

Neuauflage der Brass-Total-Party

Vorsitzende Julia Gäng betonte bei ihrem Jahresrückblick: „Das Jahreskonzert unter dem Motto ‚Wir machen blau‘ war ein voller Erfolg.“ Genauso auch die BrassTotal-Party, bei der zeitweise sogar die Halle wegen des großen Andrangs geschlossen werden musste. Auch für 2020 sind beide Veranstaltungen wieder fest eingeplant.

Zum Schluss der Versammlung freute sich Manuel Weber, stellvertretender Vorsitzender: „Wir sind eine richtig coole Gruppe mit einem tollen Zusammenhalt.“ Der Abend klang für die Vereinsmitglieder beim Essen im Restaurant Mange aus