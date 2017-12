Der Musikverein Grießen gab sein gut besuchtes Jahreskonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ein abwechslungsreiches Programm mit viel Filmmusik und bekannten Stücken. Walter Maahs, einstiger Geschäftsführer des BVB Dortmund und Gönner der Grießener Vereine, spendete dem Musikverein 1500 Euro.

Der Abend des zweiten Weihnachtsfeiertag ist bei Vielen für den Musikverein reserviert. Seit Jahr und Tag findet dann das Jahreskonzert statt, wie immer mit viel Probenarbeit im Vorfeld für die Grießener Musiker und ihren Dirigenten Wolfgang Weber verbunden, denn der musikalische Höhepunkt des Jahres bei vollem Haus will gut vorbereitet sein.

Das Konzert eröffnete der Vereinsnachwuchs unter der Leitung von Vera Huber und der zeigte sogleich, wo es lang geht: „Gonna Fly Now“, die Titelmelodie des Rocky-Films, schmetterten die jungen Musiker mit Freude in den Saal. Es folgte ein Medley mit verschiedenen bekannten Märschen aus Walt-Disney-Filmen, und auch eine Zugabe schüttelten die Jungmusiker nach anhaltendem Beifall locker aus dem Ärmel. Mit der zackigen inoffiziellen Hymne Berlins, der berühmten „Berliner Luft“, von Paul Lincke sorgte dann das Orchester mit viel Schmiss für ein gut gelauntes Publikum.

Zwischen Querflöte und Mikrofon hüpfte Julia Hauser hin und her, moderierte den Konzertabend auf sympathische Weise. Dem marschmäßigen Auftakt folgte „Alpine Inspirations“ von Martin Scharnagl, eine konzertante Bergtour, beginnend mit einem majestätischen Sonnenaufgang. Ein großer Auftritt hatte sodann vermutlich der jüngste Musiker in den Orchesterreihen Marco Koch an der Trompete. „Don´t Cry for Me Argentina“ aus dem Musical Evita erntete rauschenden Applaus.

Über den Soundtrack „Pearl Habour“, mit seiner mitreißenden bekannten Melodie führten die Musiker den Zuhörer zurück in heimischere Gefilde, die Polka „Festtagslaune“ ließ zünftige Volksfeststimmung aufkommen, so dass die ganze Halle begeistert klatschte begeistert mit.

Eine Bombenstimmung, die nach der Pause die Registerparade „Wir präsentieren“ von Josef Basting mit viel Schwung beziehungsweise Swing wieder aufnahm. Volle Fahrt weiter war mit „Ich und mein Schlagzeug“ angesagt: Manuel Weber überzeugte mit seinem beeindruckenden Solo. Die Überraschung des Abends war eine Auswahl aus dem Musical Hair, ein kleiner Chor hatte sich eigens zum Konzert zusammengefunden, um mit „Hippie-Yippie-Yeah-Gesang“ die Flower-Power Generation hochleben zu lassen.

Nicht weniger bekannt sind die Hits von Simon and Garfunkel, deren Klassiker wie „Bridge over Troubled Water“ oder auch „Sound of Silence“ das Konzert bereicherten. Zu guter Letzt endete mit „Mancini Magic“ und den bekannten Filmmelodien aus „Frühstück bei Tiffany“ oder aus „Pink Panther“ das Programm. „So schön ist Blasmusik“ und nochmals die Hair-Selection gab es dann allerdings noch zum Abschied als Zugabe. Ein ganz großes Geschenk rundete das Jahreskonzert für die Bühnenakteure in besonderer Weise ab: Walter Maahs, einstiger Geschäftsführer des BVB Dortmund und Gönner der Grießener Vereine, spendete dem Musikverein 1500 Euro.