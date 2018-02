Klettgau Musikverein Erzingen meistert viele Auftritte

Der Musikverein Erzingen blickt auf viele gelungene Auftritte. Im kommenden Jahr steht die Anschaffung neuer Uniformen als große finanzielle Herausforderung an.

Die Bilanz des vergangenen Jahres beim Musikverein Erzingen kann sich sehen lassen. Unisono erklärten Vorsitzender Constantin Weißenberger als auch Dirigent Elmar Maier ihrer große Zufriedenheit mit der Leistung der Mitglieder. Im großen und ganzen gab es nicht viel zu bemängeln, schon gar nicht angesichts der vielen Auftritte und Anlässe, die der Erzinger Musikverein im vergangenen Jahr bewältigte. Der ausführliche Bericht der Protokollführerin Gabi Simon macht dies mehr als deutlich.

In seinem Resümée konzentrierte sich Vorsitzender Weißenberger auf die alljährlichen Höhepunkte, als da wären als erstes das Winzerfest. In musikalischer Hinsicht schien er ganz zufrieden, aber "der große Wurf war es nicht" und meinte dies hinsichtlich der "Politik der kleine Schritte", um das Winzerfest in Erzingen organisatorisch auf mehrere Schultern zu packen und auch um es attraktiver zu gestalten. Auch mit dem Jahreskonzert war Constantin Weißenberger sichtlich zufrieden, einziger Kritikpunkt: "zu viele Ausfälle bei Auftritten!" Für das kommende Jahr stellt die Anschaffung neuer Uniformen eine große finanzielle Herausforderung für den Verein dar, dazu wolle man beim Kirchenkonzert Spenden sammeln, wenngleich ein wesentlicher Anteil der Kosten die Gemeinde übernimmt, wofür er sich bei Bürgermeister Ozan Topcuogullari herzlich bedankte. "Wir haben uns im abgelaufenen Vereinsjahr musikalisch sehr gut und abwechslungsreich präsentiert", lobte Dirigent Elmar Maier seine Truppe. Besonders das Jahreskonzert hob er explizit hervor, alle Register hätten ein präzisen, exakten und konzentrierten Vortrag abgeliefert.

Für das laufende Vereinsjahr gelte es, die musikalische Leistung zu stabilisieren und die bevorstehenden Auftritte zielgerichtet vorzubereiten. Zu guter Letzt appellierte er, nicht aufzuhören musikalisch besser zu werden, denn nur fünf Prozent seien Talent, die restlichen 95 Prozent seien Fleiß und harte Arbeit. "Deshalb werden sofort nach Fasnacht intensive Proben für das Kirchenkonzert im April stattfinden", stellte Dirigent Maier in Aussicht.

Ausnehmend gern zur Hauptversammlung ist Bürgermeister Ozan Topcuogullari gekommen. "Die musikalische Gestaltung am Wahlabend und bei der Vereidigung ist mir noch in schönster Erinnerung", auch das Jahreskonzert habe ihn sehr beeindruckt.