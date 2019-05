von eva baumgartner

Wenn das Akkordeonorchester Klettgau zum Frühjahrskonzert einlädt, darf der Besucher gespannt sein. Denn die hiesigen Akkordeonspieler sprühen nur so vor Ideen, die an ihren jährliche Konzerten stets umgesetzt werden. Man denke nur an die „Night of the Proms„ oder an das letztjährige Konzert unter dem Thema „Wasserwelten“. Am kommen Samstag, 11. Mai, wird die Grießener Gemeindehalle zum Tanzsaal verwandelt.

Zur Musik des Akkordeonorchesters sind alle Tanzpaare geladen, gemeinsam mit den Könnern der Wutöschinger Tanzschule „Tibelius“ das Tanzbein zu schwingen. Das Motto des Konzertes lautet „Akkordeon und Tanz“ – Tango, Cha-Cha, Samba, Rumba, Walzer, Diso Fox, Rock´n Roll – kurzum alles wird gespielt, was die Herzen der Tanzbegeisterten höher schlagen lässt. Die Tanzfläche befindet sich mitten im Saal, rundherum ist getischt, und das „Tanzorchester“ spielt im Hintergrund auf der Bühne. Wie immer gibt es leckere Speisen, die Sekt-und Cocktailbar ist geöffnet und wenn der Part des Akkordeonorchesters beendet ist, spielt die Tanzkapelle „Tikos“ auf, so dass bis in die späte Nacht hinein getanzt werden kann.

Der Einlass ist bereits um 19 Uhr, es empfiehlt sich frühzeitig zu kommen, da keine Tischreservierungen vorgenommen werden. Der Eintritt für die Tanznacht beträgt 10 Euro.