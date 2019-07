Erzingen – Als Dankeschön an die treue Kundschaft, „ennet und dennet“ der Landesgrenze lädt der Gewerbeverein Klettgau am Samstag, 13. Juli, bereits zum 17. Mal zur Veranstaltung Musik im Park ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und dauert aus Rücksicht auf die Anwohner bis 23 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.

Für die musikalische Stimmung sorgt in diesem Jahr die Pop- und Tanzband New Phönix. Die Gruppe Phönix begeisterte bereits in den 1970er Jahren die Menschen in der grenzüberschreitenden Region und seit einem Jahr gibt es sie wieder. Nach sechs Monaten intensiver Probenarbeit gab die Band bereits Ende des letzten Jahres unter dem Namen New Phönix ein beeindruckendes Comeback. Die Musiker sind mittlerweile nicht mehr ganz so jung, haben aber nichts von ihrer Frische und Leidenschaft zur Musik verloren. Das Repertoire besteht mit Songs von Elvis, Beatles oder den Stones überwiegend aus den internationalen Hits der 60er bis 90er Jahren. Im Park werden aber auch deutsche Songs, wie von Peter Maffay zu hören sein. Bei ihrem Auftritt will die Band im Erzinger Park einmal mehr beweisen, dass man auch heute noch die Menschen mit guter handgemachter Livemusik begeistern kann.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen indessen die Mitglieder vom Gewerbeverein Klettgau, die sich im neuen Gewerbeverein Outfit präsentieren werden. Für die Gäste gibt es kulinarische Schlemmereien vom Smoker, am Weinstand die allseits bekannten Weine von Lorenz und Corina Keller und die hübschen Damen des Gewerbevereins sorgen für Erfrischungen an der Cocktailbar.

Für Heinz Huber ist die diesjährige Veranstaltung die 17. und letzte als „O.K.-Chef“. Er war schon dabei, als der Gewerbeverein den Erzinger Dorfpark mit einer Gewerbeausstellung beleben wollte und die Veranstaltung Musik im Park entstanden ist, weil man zu wenig Aussteller fand. Nachdem er und seine Frau Vroni ihren Bioladen im Frühling an Philipp Weißenberger übergeben haben, zieht sich Heinz Huber auch beim Gewerbeverein ins zweite Glied zurück, wobei er im Hintergrund als eine wertvolle Stütze erhalten bleibt.

In einer lauen Sommernacht werden bei Musik im Park über 500 Besucher erwartet. Die Leute mögen das unkomplizierte Ambiente des Erzinger Dorfparks. Manche bringen ihre Teppiche mit und legen sich auf die Wiese, andere setzen sich in ihrem eigenen Klappstuhl unter einen schattigen Baum und beobachten das Geschehen von der Ferne, andere tanzen barfuß durch den Park. Heinz Huber hofft nur noch, dass es der Wettergott am Samstag gut mit ihnen meint.

Sollte Petrus nicht so gut gesinnt sein, wie in den letzten Jahren, wird der Gewerbeverein das Fest trotzdem in der Reithalle Wolfsgrube Winter durchführen. Geht nicht, gibt es nicht beim Klettgauer Gewerbe.