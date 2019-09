von sk

Ein 49-Jähriger war mit seiner BMW gegen 12:15 Uhr aus einem Feldweg unmittelbar vor einem Toyota in die Kreisstraße eingefahren. Nahezu ungebremst sei die 77-jährige Autofahrerin dem Motorrad ins Heck gefahren, weil dieser so knapp vor ihr eingebogen war, betont die Polizei. Der Motorradfahrer wurde samt seiner BMW in einen Acker geschleudert. Der 49-Jährige und die Toyota-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen, so die Polizeiangaben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf 15.000 Euro, den am Toyota auf mindestens 5000 Euro.