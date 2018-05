Erzingen/Kreis Waldshut Mit frohen Liedern zur neuen Lebensfreude: Chorleiterin Karin Brogle singt mit Bewohnern des Seniorenheims Apfelblüte

Karin Brogle, Leiterin und Mitbegründern des Singkreises Eggingen, singt regelmäßig mit den Bewohnern des Seniorenheims Apfelblüte in Erzingen. Das Musizieren fördert laut Heimleiterin Ulrike Eschbach das Wohlbefinden der Bewohner.

Im Eingangsbereich des Seniorenheims „Apfelblüte“ in Klettgau-Erzingen findet sich für Besucher und Bewohner die Tafel mit dem Tagesprogramm. Mindestens einmal pro Monat ist dort zu lesen: „Heute Singen mit Karin Brogle und den Klettgau-Singers“.

Es sind Senioren, die mit Karin Brogle (Singkreis Eggingen) singen. Ein gemischter Chor aus dem Raum Klettgau und Umgebung. „Von Lottstetten bis Tiengen kommen unsere Sänger und treffen sich jeden zweiten Mittwoch zum zwanglosen Singen. Einmal im Haus „Apfelblüte“ in Erzingen, einmal im „Gasthaus Brauerei“ in Grießen“, erzählt Karin Brogle, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Chorleiter-Jubiläum feiert.

Abwechslung für Heimbewohner

So gesehen singen im Pflegeheim „Apfelblüte“ Senioren für Senioren, sorgen mit frohen Liedern für neue Lebensfreude, wobei die Heimbewohner gerne mitsingen und Abwechslung finden. Und das seniorengerecht, ohne Anwesenheitspflicht, beginnend mit Kaffee und Kuchen.

Inzwischen sind die Klettgau-Singers längst ein lockerer Freundeskreis, der sich immer etwas zu sagen hat. Dann aber übernimmt Karin Brogle das Kommando und die Anwesenden bestimmen selbst die Lieder, die gesungen werden. So gesehen ein Wunschkonzert mit Unterbrechungen, in denen Gedichte und Witze zur Erheiterung führen.

„Mit Gesang kann man Kummer und Krankheiten verscheuchen“, sagte einst der spanische Schriftsteller Miguel de Cervantes-Saaverta (1574 bis 1616). Wie zutreffend seine Worte heute noch sind, weiß Apfelblüte-Heimleiterin Ulrike Eschbach: „Singen ist wichtig für das Wohlbefinden unserer Hausbewohner. Wir freuen uns immer über das Kommen der Klettgau-Singers.“

Anregung des Chorverbands Hochrhein

Angefangen hat alles 2010 auf Anregung des Chorverbandes Hochrhein. „Ziel war es, Angebote auch für Senioren zu schaffen“, erzählt Josef Brogle (67), Ehemann von Karin Brogle, der damals Präsident des Chorverbandes Hochrhein war. Brogle weiter: „Singen vom Kindergarten bis ins hohe Alter war der Hintergedanke dieser Initiative.“

Dieses Angebot war für den Osten des Chorverbandes Hochrhein gedacht, weshalb die Aktivitäten in Klettgau stattfinden. Schon nach dem ersten Zeitungsaufruf fanden sich damals 30 Senioren ein, die in zwangloser Runde Lieder aus ihrer Jugendzeit (Volkslieder, Wanderlieder, alte Schlager) mit Chorleiterin Karin Brogle in froher Runde sangen.

So ist es auch heute noch, wobei sich Karin Brogle über jeden Neuzugang freut. Sie ist nicht nur Chorleiterin sondern auch Ausgangspunkt aller Aktivitäten. „Zwei Tagesausflüge gehören zum Beispiel zu unserem Jahresprogramm, denn zum Singen gehört auch etwas Geselligkeit“, sagt Brogle, die großen Wert auf Kameradschaft legt.

Zur Person

Karin Brogle wurde 1953 geboren. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Sie widmet sich seit ihrer Eheschließung (1973) mit Josef Brogle (67) in vielfältiger Weise dem Gesang. 1988 legte sie die Chorleiterprüfung ab, seit 2002 ist sie Chorleiterin des von ihr mitge­gründeten Singkreises Eggingen und seit Juni 2008 des GV Erzingen. Den Schulchor der Grundschule Eggingen rief sie 2006 ins Leben, den sie bis heute musikalisch leitet. Seit 2010 betreut sie die Senioren-Singers Klettgau, die sich alle zwei Wochen zum fröhlichen Singen treffen. Für ihr Engagement wurde sie mit der Stauffermedaille, der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und der Kreismedaille in Silber des Landkreis Waldshut ausgezeichnet.