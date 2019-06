von Eva Baumgartner

Solche Gäste, die mit ihrem Gastgeschenk eine derart große Freude bereiten, hat man gerne. Das Streich- und Blasorchester „Vents et Cordes“ aus Clisson besuchte im Rahmen der Jumelage mit Klettgau die Dorfmusik Rechberg und lud zum Konzert in die katholische Pfarrkirche in Erzingen ein. „Musik hat eine eigene Sprache und schafft verbindende Erfahrung“, betonte Hausherr Pfarrer Thomas Mitzkus, dem sich Bürgermeister Ozan Topcuogullari und die Komiteevorsitzende Ute Weißenberger nur anschließen konnten.

Bekannte Volkslieder in beiden Landessprachen aus unbeschwerten Kinderkehlen des Chores der Grundschule Erzingen, unter der Leitung von Helga Baum, stimmten die Besucher gesanglich ein, bevor Kantor Andreas Konrad mit „Grand Coeur à la Händel“ von Alexandre Guilmant mit festlichen Orgelklängen die Kirche erfüllte.

Eine ungewöhnliche und überraschende Eröffnung im Kirchenraum offerierte sodann das Orchester aus der Bretagne mit der französischen, der deutschen und der europäischen Hymne, denen die Besucher respektvoll im Stehen lauschten. Mit dem berühmten Kirchenlied „Amazing Grace“, betrat erstmals die Sopranistin Sabine Lesellier die Bühne, die im Weiteren zudem durch das Programm führte.

Höhepunkte des Konzertes

Einer der ganz großen klassischen Höhepunkte des Konzertes war sicherlich die Aufführung der Peer-Gynt-Suite von Edvard Grieg, deren erster weltberühmter Satz, die Morgenstimmung, wie eh und je ein herrliches Schaudern beim Zuhörer verursacht. Im folgenden setzte das französische Orchester gänzlich andere Akzente: Unterhaltungsmusik, Rockhits, berühmte Filmmelodien wie beispielsweise „The Ecstasy of Gold“, von Enrico Morricone, „Bohemian Rapsody“ von Freddy Mercury, mit einer beeindruckenden Sopranistin, die schließlich noch einmal ihren großen Auftritt mit der Arie „Nessun Dorma“ aus Puccinis Oper Turandot hatte und dafür mit viel Beifall bedacht wurde.

Verneigung vor Edith Piaf

Ein wunderschöner Tribut an das französische Chanson, der keinesfalls fehlen durfte, war die Verneigung vor der großen, unvergesslichen Sängerin Edith Piaf: „La vie en rose“ , eine herrlich-französische Liebeserklärung. Mit einem gemütlichen Apéro bei herrlichem Sommerwetter auf dem Kirchplatz mit lebhaften deutsch-französischen Begegnungen und dem sich anschließenden Freundschaftsabend in Rechberg ließen Gäste und Gastgeber die Freundschaft zwischen Klettgau und Clisson noch einmal hoch leben.