Auf großer Fahrt: Acht Mitglieder der Mopedgruppe „Schürliteam„ aus Klettgau haben am zweiten Schwarzwald-Moped-Marathon teilgenommen. Nach dem Start in Münchweier um 6.20 Uhr führte die Route in den nördlichen Schwarzwald. Zunächst ging es durch Haslach, Hornberg und Schiltach weiter nach Freudenstadt und Baiersbronn. Auf dem Unterstmatt, nahe der Hornigrinde, gab es Mittagessen, um dann gestärkt in den letzten Teil der 230 Kilometer langen Strecke zu starten. Der führte über Oppenau, Zell am Harmersbach und Lahr zurück zum Ziel nach Münchweier. Auf dem Foto die glücklichen Teilnehmer Anton Kern, Erich Kern, Marco Kern, Richard Breitkopf,Johannes Jehle, Mike Kern und Andreas Vonderach (von links). Nicht im Bild der Fotograf Walter Boll.