Seit zehn Jahren steht die 23-jährige Lisa Stoll nun schon in der Schaffhauser Sonntagstracht mit dem Alphorn auf der Bühne. Am kommenden Wochenende feiert sie dies in der Schweizer Nachbargemeinde Wilchingen mit einem großen Volksmusikfest und einer Oldtimer Traktorenausstellung.

Den Durchbruch schaffte Lisa Stoll, als sie in der Silvesternacht 2009 mit Carlo Brunner‘s Komposition „Tanz der Kühe“ in der Fernsehsendung bei Andy Borg den Nachwuchswettbewerb „Stadlstern“ gewann. Mit ihrer neuen Art Volksmusik zu machen, begeisterte sie vor dem Fernseher ein Millionenpublikum und wurde über Nacht berühmt.

Die kleine Lisa lernte zuhause auf dem Blomberg direkt an der Landesgrenze zwischen Weisweil und Wilchingen das Alphornspiel. | Bild: Thomas Güntert

Als 13-jähriges Mädchen tauchte sie in eine Musikszene ein, die überwiegend von der älteren Generation beherrscht wurde. Trotz oder gerade wegen ihres Erfolgs wurde sie jedoch nicht so schnell akzeptiert. Sie galt zu jung und zu wenig traditionell. Mittlerweile hat sich das Blatt aber gewendet und in der Schweiz haben viele junge Menschen zur Folklore gefunden.

Schweizer Botschafterin in der Welt

Lisa Stoll war als Schweizer Botschafterin weltweit unterwegs und begeisterte die Menschen. Zudem veröffentlichte sie mittlerweile fünf CDs. Gemanagt wurde sie stets von ihrer Mutter Virginia, die immer darauf achtete, dass die Schule nicht zu kurz kam und die Termine nicht überhandnahmen. Fast an jedem Wochenenden gibt Lisa Stoll Konzerte, wobei sie ihr Alphorn bis an die Grenzen beansprucht und sich dabei immer wieder auf neue musikalische Pfade begibt.

Auftritt in Stühlingen im Dezember

Sie tritt sowohl mit Jodlerclubs, Organisten und Symphonieorchester auf und spielt sehr gerne in Kirchen. So beispielsweise auch am 14. Dezember in der Stadtkirche Stühlingen, wenn sie beim Alpynia-Konzert des ehemaligen Klostertalers Markus Wolfahrt der musikalische Stargast ist.

Neben ihrer musikalischen Tätigkeit absolviert Lisa Stoll zurzeit an der Höheren Fachschule in Samedan eine Ausbildung zur Tourismusfachfrau mit Schwerpunkt Eventmanagement. Als Praktikantin arbeitet sie bei einer Konzertveranstaltungsfirma bei Solothurn, wo sie auch wohnt. Mittlerweile kümmert sich Lisa Stoll auch selbst um das Management. Wenn sie im Sommer das Praktikum beendet hat und in einem Jahr mit der Schule fertig ist, will sie in einer Konzertorganisation arbeiten und mehr mit der Musik unterwegs sein.

Musik statt Landwirtschaft

Lisa Stoll ist aber auch sehr heimatverbunden und kehrt immer wieder gerne heim auf den Blomberg, wo ihre Eltern zwischen Weisweil und Wilchingen einen Aussiedlerhof bewirtschaften. Lisa Stoll hat nie in Betracht gezogen, auf dem 45 Hektar großen Ackerbau- und Mutterkuhbetrieb zu arbeiten. „Neben der Musik ist das nicht möglich“, so die junge Alphornsolistin. Den Hof wird einmal ihre Schwester Tina weiterführen, die bereits eine landwirtschaftliche Ausbildung absolviert hat.

