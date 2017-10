Klettgau Mehrere Verletzte bei Großbrand in Altenwohnstift in Erzingen

Mehrere Verletzte bei Großbrand in Altenwohnstift in Erzingen

In Erzingen ist heute Vormittag ein Großbrand ausgebrochen. Laut Polizei spielten sich dramatische Szenen ab. Vom Brand betroffen ist ein Altenwohnstift an der Hauptstraße. Das angebaute Altenheim ist nicht tangiert.

Gegen 11.30 Uhr ging der Feueralarm in einer Wohnung im Obergeschoss los. Das Feuer breitete sich schnell auf den Dachbereich aus. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr spielten sich dramatische Szenen ab. Mehrere Bewohner standen um Hilfe schreiend an Fenstern und auf Balkonen und konnten nur noch über die Drehleiter gerettet werden. Laut Polizeiangaben gab es mehrere Verletzte. Momentan wird von drei Verletzten ausgegangen. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Person erlitt offenbar schwerere Verbrennungen, bei den beiden anderen besteht der Verdacht auf Rauchvergiftung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Brand unter Kontrolle. Nach den bisherigen Ermittlungen brach der Brand in der Küche einer Wohnung im Dachgeschoss aus. Die genaue Ursache ist noch unklar. Die B 34 durch Erzingen (Hauptstraße) ist nach wie vor gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Neben der Polizei sind etwas mehr als 100 Feuerwehrleute der Feuerwehren aus dem Klettgau und umliegender Ortschaften und der Rettungsdienst mit mehr als 40 Helfern samt Notärzten im Einsatz. Nach einer ersten Schätzung dürfte der Schaden bei etwa 500.000 Euro oder darüber liegen.

Den Einsatzkräften aus Klettgau, Lauchringen und Tiengen gelang es, sämtliche Insassen der Seniorenwohnanlage in Sicherheit zu bringen.