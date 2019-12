von Ursula Ortlieb (uor)

Mit neun Gold-, 16 Silber- und acht Bronzemedaillen erlebten die Schwimmathlethen und -athletinnen des Fördervereins Special Olympics Hochrhein (FSOH) einen erfolgreichen Wettbewerb beim Club Handicap in Albstadt. Vorsitzender Bruno Schneider, die Trainer und Begleiter waren begeistert von den spannenden Wettkämpfen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten sich gegen starke Konkurrenz durch. Manche verpassten äußerst knapp Gold. Nach den Vorläufen ging es direkt mit den Finalläufen um die Medaillen weiter.

Die Ergebnisse der Schwimmer

Folgende Platzierungen wurden erkämpft: Jessica Furer (Lauchringen) Gold im 25 Meter-Freistil, Silber im 50 Meter Freistil und Silber im 4 x 25 Meter Freistilstaffel. Natascha Roy (Gurtweil) Gold im 25 Freistil, Bronze im 50 Meter Freistillauf und Silber mit der Damenstaffel. Alexandra Hahn (Lauchringen) Zwei mal Silber im 100 und 50 Meter Brust sowie Silber in der Staffel. Sabrina Schneider (Rechberg) Gold in ihrer Paradedisziplin 100 m Brust, Bronze 25 Meter Brust und Silber in der Staffel.

Andreas Cafararo (Erzingen) Bronze über 100 Meter Freistil, Gold über 50 Meter Gold und Silber im 50 Meter Freistilstaffel. Dominik Mücke (Tiengen) Gold im 25 Meter Freistil, Bronze über 50 Meter Freistil Silber in der Staffel. Marco Küpfer Bronze bei 100 Meter Freistil, Silber über 25 Meter und Gold mit seiner Staffel über 25 Meter. Daniel Spagnolo (Lottstetten) Gold über 25 Meter Freistil und Silber über 50 Meter und Silber in der Staffel. Markus Hildebrand (Erzingen) Gold bei seiner Paradedisziplin 25 Meter Rücken, Gold auch mit der Staffel, Silber über 25 Meter Freistil. Adrain Hirschberger (Tiengen) Gold in 100 Meter, Bronze in 50 Meter Freistil, Silber in der Staffel. Sven Paulke (Horheim) Gold über 25 Meter und Silber über 50 Meter. Mika Sauter (Unteralpfen) Zweimal Silber über 50 und 25 Meter und Gold mit der Staffel. Es war die erste Goldmedaille seiner jungen Laufbahn. Fabian Stoll (Degernau) Silber über 25 und Bronze über 50 Meter Freistil. Simon und Alexander Eckert (Etzwiel) konnten bei ihrem ersten Wettbewerb tolle Ergebnisse erzielen. Simon Eckert Silber über 25 Meter und Gold mit der Staffel. Alexander Eckert Silber über 25 Meter und Bronze mit der Staffel.

Trainer fieber mit

Trainerteam Sarah und Stefan Schneider sowie die Betreuer Andrea Schneider und Joachim Paulke fieberten mit und freuten sich mit den überglücklichen Schützlingen über die tollen Erfolge. Bruno Schneider bedankte sich bei allen Unterstützern, Trainern und Betreuern die zum sensationellen Erfolg beigetragen haben.