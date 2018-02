Grießen Männergesangverein Greißen bilanziert ein gutes Jahr

Der Männergesangverein Grießen bilanziert ein gutes Jahr. Vor allem mit der neuen Chorleiterin Myri Turkenich gelingt dem Verein ein Glücksgriff. Ab diesem Jahr müssen die Mitglieder erstmals einen Jahresbeitrag zahlen.

Die Sänger des Männergesangverein Grießen trafen sich im Gasthof „Mange“ in Grießen zur Hauptversammlung. Es war auch die erste Hauptversammlung mit der neuen Chorleiterin Myri Turkenich. Vorsitzender Georg Minzer hieß die Sänger willkommen, unter ihnen auch Jürgen Spitznagel, als Vertreter des Bürgermeisters Ozan Topcuogullari, sowie den Ehrenchorleiter Bernhard Krämer, der kürzlich seinen 85. Geburtstag feierte.

Georg Minzer ging in seinem Rechenschaftsbericht auf das zurückliegende Vereinsjahr ein. „Den Probentag haben wir von Dienstag wieder auf den Donnerstag verlegt und wir werden bis auf weiteres im Vereinshaus proben. Trotzdem bleibt die 'Mange' unser Probenlokal, wie es seit über 100 Jahren der Fall ist“. Das vor einer Woche über die Bühne gebrachte Jahreskonzert wurde mit Bravour gemeistert. Es war das erste Jahreskonzert mit Chorleiterin Myri Turkenich, die auch den Gastchor aus Lottstetten an diesem Abend souverän dirigierte.

„Im vergangenen Vereinsjahr konnten wir zwei neue Sänger, Johannes Fehrenbach und Andreas Spitznagel, in unsere Reihen aufnehmen. Leider hat uns der Sänger und Ehrenmitglied Egbert Hofmann nach 54 Jahren Mitgliedschaft verlassen“, führte Georg Minzer aus.

Mit einem detaillierten Bericht berichtete Schriftführer Hermann Spitznagel über das Jahresgeschehen. Ein Glücksgriff gelang dem Verein mit der neuen Chorleiterin Myri Turkenich. Der Verein nahm am Jubiläumsfest des MGV Rechberg teil sowie am Chorgruppenkonzert in Höchenschwand und hatte einen Auftritt am Gartenfest des MGV Weisweil. Gut organsiert war das „Singen am Bach“, bei dem sich die Sänger gut präsentieren konnten. Einen weiteren Auftritt hatte der Männerchor als Gastchor beim Sängerbund Altenburg. Höhepunkt des Jahres war allerdings das Konzert am 27. Januar 2018 in der Gemeindehalle in Grießen.

In die Statistik sind 53 Proben und Auftritte aufgelistet, beste Probenbesuher waren Rudolf Kaiser (1mal gefehlt) und Werner Dörlinger (zwei mal gefehlt). Der Probendurchnitt lag bei 69,9 Prozent und hatte sich um 8,9 Prozent im Vorjahr verschlechtert. Kassierer Michael Haberland berichtete trotz Verlustes über einen ausgewogenen Kassenbestand.

Chorleiterin Myri Turkenich war überrascht, was die Sänger das Jahr über alles geleistet haben. „Nach einem Jahr Chorleitertätigkeit bin ich im Großen und Ganzen zufrieden, nur wünschte ich mir einen besseren Probenbesuch, der Voraussetzung für gutes Singen ist. Die Chorliteratur möchte ich auf modernes Liedgut ausdehnen, den Trend halte ich für sinnvoll. Sagen möchte ich aber auch, dass ich mich beim MGV Grießen sehr Wohl und wie zu Hause fühle.“

Bei den Wahlen wurde der stellvertretende Vorsitzende Markus Schänzle wiedergewählt. Michael Haberland kandidierte als Kassierer nicht mehr, an seiner Stelle wurde Christian Kaiser gewählt. Als Beisitzer wurde in Abwesenheit Mathias Steindorfer neu gewählt. Michael Haberland rückte als Beisitzer für Christian Kaiser nach. Bernd Braun wurde als Beisitzer wiedergewählt.

Nach kurzer Debatte beschloss die Versammlung, ab diesem Jahr einen Mitgliedesbeitrag von jährlich 40 Euro einzuführen. Dazu wurde die Satzung entsprechend geändert. Seit der Gründung 1854 hat der MGV Grießen keine Mitgliedsbeiträge erhoben. Insofern ist das ein Novum.