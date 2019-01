von eva baumgartner

Endlich weiß man, wovon die gestandenen Rechberger Sänger träumen. Denn unter dem Motto „Wenn Männer träumen...“ gab der Männerchor Rechberg, unter der Leitung von Martin Umrath, einen Einblick in seine geheimen Träume, am Klavier begleitet von Ulrike Ruppaner. Dabei staunte der Konzertbesucher nicht schlecht, erblickte er doch in den Reihen den singenden Träumer Bürgermeister Ozan Topcuogullari im ersten Bass, der hatte, so war zu erfahren, sein Versprechen als Gastsänger aufzutreten, einzulösen.

Die romantische Seite

Mit dem „Rheinischen Fuhrmannslied“ von Paul Zoll eröffnete der Chor das kurzweilige Konzert, dem das träumerische „Schöne Nacht“ von Wilhelm Nagel folgte, bei dem sich die Rechberger Sänger von ihrer höchst romantisch-schwärmerischen Seite zeigten, um sich dann mit großer Freude dem Wein zuzuwenden, „Der edle Wein“, aus der Oper Undine von Albert Lortzing, löste – wie zu erwarten – die Sängerzungen. In der zweiten Konzerthälfte, moderiert von Matthias Müller, wurde, man glaubt es kaum, um das verstorbene Pony, der beste Kamerad eines jeden Mannes, getrauert mit dem Lied „Es hängt eine Pferdehalfter an der Wand“, vor zig Jahrzehnten ein bekannter Schlager des Sängers Bruce Low.

Bekannte Lieder

Trotz der gebotenen Eile – denn die große Theateraufführung sollte dem Konzert folgen – ließ sich der Chor nicht aus der Ruhe bringen, kam mit dem Truck Stop-Hit „Take it easy altes Haus“ frühmorgens nicht aus den Federn. Mehr als passend dazu folgte „Bin nur ein Tramp“, ein alter Schlager des Sängers Bill Ramsey. Aus der Feder des bekannten Komponisten Ralph Siegel kamen gleich zwei Lieder, jeweils die deutschen Beiträge zu Eurovision Song Contests, zum Zuge: „Moskau“, der Gruppe Dshingis Kahn von 1979 sowie „Träume sind für alle da“, der Gruppe Wind aus dem Jahr von 1992.

Zugaben nach toller Leistung

Eigentlich war damit das offizielle Konzertprogramm beendet, dennoch das Publikum forderte Zugaben, die der Chor gerne lieferte. Mit Liedern des beliebten Udo Jürgens, so „Ich glaube“ und „Schenk mir noch eine Stunde“ trafen die Sänger genau ins Schwarze und wurden nach dem genau einstündigen kurzweiligen Konzert mit viel Applaus von der Bühne verabschiedet.