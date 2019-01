von eva baumgartner

Während landauf und landab in Männerchören Sängermangel herrscht, stellt sich die Lage beim Männerchor Rechberg ganz anders dar. In der Hauptversammlung wurden fünf neue Sänger in die Vereinsreihen aufgenommen. Überhaupt herrschte in der Versammlung allergrößte, allgemeine Zufriedenheit. Vorsitzender Alfred Kaiser berichtete von einem "lockeren Jahr", in dem, nachdem im Jahr 2017 das 140-jährige Bestehen gefeiert wurde, eine kleine Atempause eingelegt wurde. In seinem Rückblick erinnerte er an die Höhepunkte wie das Konzert zur Einweihung des Klettgaugartens, das Kirchenkonzert im Schweizerischen Neunkirch sowie die traditionellen Theaterabende mit Chorkonzert.

Rückblick aufs Vorjahr

Wie immer hatte der Schriftführer Lothar Wiese die ungeteilte Aufmerksamkeit im rappelvollen Versammlungslokal, er berichtete eingangs von Sünden geplagten Sängern, die nach ihrer Wanderung auf dem Jakobsweg, gerädert aber gesund und vor allem geläutert nach Rechberg heimkehrten. Aber auch von vielen anderen Terminen wie beispielsweise das Doppelkonzert mit dem Gesangverein Unterlauchringen zu Ehren Reinhold Indlekofers, der sein 30-Jähriges als Dirigent feierte, den Ehrungsabend in Oberlauchringen, das Frühlingskonzert in Eggingen und anderes mehr. Die neuen Sängerhosen als auch der Ersatz der von Motten zerfressenen Vereinsfahne waren ein recht teurer Spaß, dennoch braucht sich Kassierer Klaus Maier wegen des geringen Minusbetrages in der Vereinskasse keine Sorgen zu machen. Elmar Fischer, Vereinsstatistiker, hatte seine Zahlen ebenfalls parat: 13 Veranstaltungen und Konzerte, 41 Proben mit einer durchschnittlichen Besuch von knapp 84 Prozent. Keinerlei Fehlstunden hatte demnach Jürgen Lais zu verbuchen.

Großes Lob für den Chor

Recht sorglos und aufgestellt, wenn nicht gar euphorisch, fiel die Jahresbilanz des Dirigenten Martin Umrath aus: "Keine noch so große Ablösesumme könnte mich vom Rechberger Chor abwerben." Als harmoniesüchtiger Mensch genieße er die Arbeit mit den Rechberger Sängern, die nicht nur nett, sondern auch noch talentiert seien. In musikalischer Hinsicht zollte er dem Chor großes Lob: "Der Auftritt in Neunkirch war Extraklasse", auch mit dem Jahreskonzert war er höchst zufrieden, lobte dazu das auswendige Singen des recht schwierigen Rheinischen Fuhrmannsliedes. Vorsitzender Alfred Kaiser bescheinigte dem Chorleiter: "Er hat einen guten Witz, macht eine gute Probenarbeit, so dass niemand mehr einschläft."

Ehrung langjähriger Sänger

Zu guter Letzt wurden drei "Männer der Tat" geehrt: Oswald Indlekofer für 65 Jahre Singen, Otmar Huber für 50 Jahre und Elmar Fischer für 25 Jahre. Neu in die Reihen der wackeren Sänger wurden aufgenommen: Peter Budde, Manfred Müller, Walter Jocher, Hans-Jörg Zölle und Ulrich Hotz.