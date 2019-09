Erzingen vor 4 Stunden

Lkw-Fahrer demoliert Bahnschranke und begeht Unfallflucht

Ein Lkw-Fahrer soll am Freitag-Nachmittag die Schranke am Bahnübergang in der Robert-Stehli-Straße in Erzingen demoliert und Unfallflucht begangen haben.