Klettgau-Grießen Leinen los für die Narretei: So feiert Grießen seine Pfarrfasnacht

Gute Unterhaltung gab es bei der Pfarrfasnacht in Grießen. Die pfiffigen Beitrage trafen den Geschmack der Besucher.

Schwungvoll und lautstark ging am Samstagabend die erste Fasnachtsveranstaltung der fünften Jahreszeit in Grießen über die Bühne. Mit rund 300 Besuchern war die Gemeindehalle gut gefüllt. Bunt war die Hallendecke dekoriert und ließ närrische Stimmung aufkommen. Die Band Take Two-Duo unterhielt die Gäste bis zum Auftritt der ersten Gruppe. Dann um 20.11 Uhr war es soweit: Der Einmarsch des Narrenvereins, der Eselsgruppe und der Mini-Garde. Im Prolog des Narrenvereins wurde bemängelt, dass die Narrenzeitung vom Inhalt her wenig Text aufwies, es fehlten einfach die Beiträge. Außerdem wurden die vielen Auflagen der Behörden bemängelt. Eine Schunkelrunde wurde eingelegt und die Stimmung stieg.

Als gekonnter Ansager erwies sich Vikar Stefan Jaskollu, mit Esprit sagte er die einzelnen Auftritte und würzte sie mit Witzen. Die Teeny-Garde des Narrenvereins trat als Dance girls mit schmissigen Beinschwung auf und machte danach die Bühne frei für das „Knieballett“ des Kirchenchors; die Damen zeigten was sie drauf haben. Die „Sexualkunde“ der IA-kids des Narrenverein im Schulunterricht traf auf Missverständnisse, die ausgeräumt wurden. Es ging um die Bestäubung von Blumen durch die Bienen. „Von der Straße in die Freiheit“ hieß der nächste Auftritt, durch sechs Frauen des Turnvereins. Es waren Frauen, die wieder „frei“ vom Eheleben und auf Männersuche waren.

Zwischen den einzelnen Auftritten gab es immer wieder Schunkelrunden, um die Stimmung aufzuheizen. „Ella, die Kirchenmaus“ dargestellt von Gemeindereferentin Marita Durek und dem Kirchenchor, behandelte die Meinungsfreiheit, die Toleranz und Ehrlichkeit sowie das Einschließen von Kirchgängern in der Kirche in Bühl.

In der Pause gab es eine große Polonaise, die Bewegung in das Publikum brachte. Danach traten die Ministranten als „Synchronschwimmer“ auf, die ein sportliches Erlebnis im „Wasser“ darstellten. Unter dem Titel „Piratenflagge“ trat die kfd-Tanzgruppe auf, die den Titel gekonnt darstellten.

Als Promi-Narr trat nun Pfarrer Thomas Mitzkus auf die Bühne mit „Öbis“, wie er es nannte, und sang ein Lied vom feinsten Piano bis zur sonorer Stimme, brachte damit sein gesangliches Talent zum Ausdruck und dem anschließenden Refrain „seid ihr gesund?“ Mit „Schiff ahoi“ trat der Narrenverein mit verschiedenen Seemannsliedern auf die Bühne. „Aber mir reicht's“ war der Beitrg der kfd-Frauen. Anschließend kam das große Finale mit dem Musikverein Grießen, Fasnachtsmusik und Tanz für alle auf der Bühne.