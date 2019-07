von sk

Beim Kunstwettbewerb „Jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken wurden 856 Arbeiten der teilnehmenden Schulen zum Thema „Musik bewegt“ bei der Volksbank Klettgau-Wutöschingen eingereicht. Die Jury, bestehend aus Lehrkräften verschiedener Schulen, ermittelte die Gewinner auf Ortsebene. Alle Gewinner-Arbeiten wurden durch die Volksbank Klettgau-Wutöschingen bei der Landesjury in Stuttgart eingereicht.

Unter den Landessiegern der Volksbank Klettgau-Wutöschingen sind Lena Bernhard von der Grundschule Grießen mit ihrem Bild „Fuchs mit Gitarre“, Lisa-Marie Schindler von der GMS Klettgau mit dem Titel „Traum-Melodie“ und Julian Burger, GMS Klettgau, mit „Let´s dance“, der auch zum Bundessieger gekürt wurde. Das teilt die Volksbank Klettgau-Wutöschingen in einer Pressemitteilung mit. Kürzlich bekamen die Nachwuchs-Talente aus Baden-Württemberg im Europa-Park in Rust ihre Preise verliehen. Begleitet wurden die Landessieger von ihren Familien sowie Ann-Kristin Lickert und Tobias Schmid von der Volksbank.

Stellvertretend für alle Volksbanken und Raiffeisenbanken ehrte der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband (BWGV) im Rahmen der feierlichen Preisübergabe die insgesamt 77 Landessieger und die Bundessieger.

Lob für hohe Qualität

„Die Schülerinnen und Schüler haben das Thema ,Musik bewegt‘ in beeindruckender Weise kreativ umgesetzt. Besonders begeistert sind wir von der außerordentlich hohen Qualität der Werke unserer Bundes- und Landessieger“, sagt BWGV-Präsident Roman Glaser anlässlich der Preisverleihung und betont: „Wir sind dankbar, dass insbesondere die Lehrkräfte im Land jedes Jahr gemeinsam mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken so viele Kinder und Jugendliche dazu motivieren, sich mit wichtigen Themen kreativ auseinanderzusetzen.“

Differenziert und kompetent

Allein in Baden-Württemberg haben sich fast 50 000 Schülerinnen und Schüler am diesjährigen Wettbewerb „Jugend creativ“ beteiligt. „Die prämierten Arbeiten zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie kreativ, differenziert und kompetent sich die talentierten Nachwuchskünstler aus dem Südwesten mit ihren Werken dem Thema angenommen haben“, lobte Alexandra Hense vom BWGV bei der Preisverleihung in Rust.