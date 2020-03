Riedern am Sand vor 4 Stunden

Kollision mit Linienbus fordert zweites Todesopfer

Bei der Kollision mit einem Linienbus war am Dienstag, 3. März, eine 83-jährige Beifahrerin bei Riedern am Sand gestorben. Laut Angaben der Polizei ist am vergangenen Samstag auch der 82-jährige Fahrer seinen schweren Verletzungen erlegen.