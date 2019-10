Die alle zwei Jahre stattfindende große Präsentation der Klettgauer Handel- und Gewerbetreibenden, zu der die Hauptstraße für den Verkehr komplett gesperrt wird, zeigt sich von einer ganz anderen Seite, denn das Getümmel von allem, was zwei Beine hat, ist enorm.

Zahlreiche Stände, Ausstellungen, Attraktionen und Aktionen, geöffnete Geschäfte, Musik und Unterhaltung, eine Fülle von Spezialitäten in jedweder Form werden aufgeboten sein, die breite lange Fahrbahn verwandelt sich in eine bunte, lebendige Flaniermeile, sodass es eine Straßenkarte braucht, um sich über die vielen Anlaufstellen informieren zu können. Gleichzeitig dient der ausführliche Straßenplan, den jeder Besucher erhält, auch zur Teilnahme am Gewinnspiel, bei dem der erste Preis ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro sein wird, der zweite Preis ein Erlebnis-Paket Sauschwänzlebahn mit Übernachtung für zwei Personen, der Dritte beinhaltet zwei Eintritt-Tickets für den Europapark Rust. Darüber hinaus winken zahlreiche Waren-Gutscheine. Drei Fragen zum Thema Bahn sind zu beantworten, wer die Flaniermeile abwandert, dem fällt die Beantwortung nicht schwer, besonders, wenn er die Foto-Ausstellung am Bahnhof besucht. Die Auslosung findet um 17.30 Uhr beim Truck-Standort statt, wo die ausgefüllten Coupons bis 17 Uhr abzugeben sind.Das Klettgau Schaufenster ist ein Tag zum gemütlichen Bummeln in Erzingen, die Geschäfte haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet, die Anlaufstationen dagegen bis 18 Uhr. Plätze zum Ausruhen nach dem Gang durch die Fußgängerzone gibt es reichlich, im Zelt und vor den zahlreichen Ständen, wo auch Vereine und andere Organisationen wirten und für Sitzgelegenheiten sorgen.

Teilnehmer