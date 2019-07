von Eva Baumgartner

Auf eine große Erlebnisreise in die verschwundene Welt des Bauernhofes gingen an die 160 Schüler der Grundschule Erzingen. Im Rahmen einer Projektwoche besuchten sie gemeinsam mit zehn Lehrerinnen das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck, wo die museumspädagogischen Angebote den Kindern das frühere bäuerliche, harte Leben in Theorie und Praxis näher brachte.

Der Förderverein der Grundschule sorgte für die Bewirtung der Besucher. | Bild: Eva Baumgartner

Die Ergebnisse und Erfahrungen präsentierten die Kinder bei einem Schulfest am vergangenen Freitag. Eltern, Omas und Opas und andere Besucher waren denn höchst überrascht von den neu erlernten Fertigkeiten und Erkenntnissen der Kinder, die an Ständen, Schautafeln und anderen Anlaufstellen in der Schule und der Gemeindehalle mit großem Eifer die Ergebnisse präsentierten beziehungsweise auch feilboten.

Junge Experten: Über den Weg vom Schaf zur Wolle, darüber informierten diese vier Kindern an ihrem Stand. | Bild: Eva Baumgartner

Über Themenbereiche wie vom Korn zum Brot, vom Schaf zur Wolle, Flachs und Leinen, Biene und Honig, Licht und Feuer bis hin zum Bauen einer Fachwerkwand gab es anschauliche Informationen, von eifrigen Mädchen und Jungen vorgetragen und vorgestellt. An Ständen wurden Lavendelsäckchen, Honigbrote verkauft, auch selbst hergestelltes Stockbrot war zu probieren.

Immer vor den Sommerferien wird an der Erzinger Grundschule eine großangelegte Projektwoche durchgeführt, im vergangenen Jahr war es die abenteuerliche Zirkuswoche mit großer Aufführung. „Gesponsert werden diese besonderen Schultage vom Förderverein der Schule, so dass sich die Kosten im Rahmen halten“, erzählt Rektorin Katharina Reuther.

Deren Anliegen ist es aber auch, mit dem Schulfest und der Präsentation der Projektergebnisse die Institution der Schule mitten im Dorf in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken.