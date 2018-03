Klettgau Kfd Grießen blickt zufrieden auf Jubiläumsjahr zurück

Der Kfd Grießen blickt auf ein arbeitsintensives Jubiläumsjahr zurück. Die Versammlung bestätigt das bewährte Leitungsteam einstimmig.

Zur Hauptversammlung der Kfd Grießen in der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands trafen sich die Mitglieder im Pfarrzentrum St. Peter und Paul in Grießen. Das Pfarrzentrum ist ein vielseitig besuchtes Haus und ist auch Treffpunkt des Leitungsteams der Kfd Grießen. Die Versammlung war zusammen gekommen, um gemeinsam das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und einen Blick in das bereits begonnene Jahr zu werfen. Astrid Kern vom Leitungsteam begrüßte die vielen Mitglieder, unter ihnen auch Präses Pfarrer Thomas Mitzkus. Die Sprecherin des Leitungsteams Claudia Hauser hatte als Schriftführerin das umfangreiche Wirken des Jahres über festgehalten, erstaunlich, was die Frauen so alles geleistet haben, und dies ehrenamtlich.

Höhepunkt war das Jubiläum „50 Jahre Kfd Grießen“, mit dem Kirchenchor Grießen, dem Kammerchor Cleggoviensis, von vier Blechbläsern, als die die Limbacher Turmbläsermesse aufgeführt wurde.Christa Weidner konnte über einen ausgewogenen Kassenbestand berichten, der ihr von den Kassenprüfern Heidi Spitznagel und Uschi Isele bestätigt wude. Pfarrer Thomas Mitzkus nahm die Entlastung des Leitungsteams sowie auch dessen Wahl vor. Das Team wurde einstimmig wiedergewählt. Es ist mit 15 Mitgliedern recht umfangreich. Jedes Mitglied ist für ein Ressort zuständig.Pfarrer Thomas Mitzkus und Claudia Hauser als Teamsprecherin, dankten nicht nur dem Leitungsteam, sondern auch allen Mitgliedern, die in irgendeinerweise zum Gelingen der Tätigkeiten beigetragen haben. Claudia Isele, Rosmarie Gehringer, Hanni Ilse und Uschi Kaiser wurden mit je einem Blumenstrauß gedankt.Im Ausblick gab Claudia Hauser die feststehenden Termine bekannt. Eines der wichtigsten Termine ist der 14. Mai, an dem bei einer Maiandacht im Käpelle die Einweihung der neuen Sitzbänke stattfindet. Am 22. September findet der Ausflug zur Gartenschau in Lahr statt.