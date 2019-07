Der 14-jährige Julian Burger wurde Bundessieger beim Kunstwettbewerb „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken und hat sich gegen fast eine halbe Million Teilnehmer aus ganz Deutschland durchgesetzt.

Allein neun Preisträger stammen aus Baden-Württemberg und zählen mit ihren Bildern oder Kurzfilmen zu den 36 Bundessiegern, die nach Meinung der Jury das Thema „Musik bewegt“ am besten kreativ umgesetzt haben. Der Preis für die stolzen Gewinner: ein einwöchiger Kreativ-Workshop an der Ostsee. Das geht aus einer Pressemitteilung des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands hervor.

„Let‘s dance“ nannte Julian Burger sein Bild, mit dem er in seiner Altersklasse die Bundesjury überzeugte. Die Jury beschreibt sein Bild: „Mit einem facettenreichen Farbspektrum werden die Töne der Musik eingefangen. Die helldunklen Farbschattierungen schaffen wie Discolichter ein fast akustisch wahrnehmbares Ambiente. Barleben und Kunst werden in dieser Buntstiftzeichnung dynamisch zusammengeführt“. Das Bild wurde von Julian Burger bei der Volksbank Klettgau-Wutöschingen eingereicht.

Die besten Nachwuchs-Talente aus Baden-Württemberg erhielten im Europa-Park ihre Preise. Vertreter des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands (BWGV) ehrten im Rahmen einer Preisübergabe die Bundessieger sowie die 77 Landessieger. „Die Schülerinnen und Schüler haben das Thema ,Musik bewegt‘ in beeindruckender Weise kreativ umgesetzt.

Besonders begeistert sind wir von der außerordentlich hohen Qualität der Werke unserer Bundes- und Landessieger“, sagt BWGV-Präsident Roman Glaser anlässlich der Preisverleihung und betont: „Wir sind dankbar, dass insbesondere die Lehrkräfte im Land jedes Jahr gemeinsam mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken so viele Kinder und Jugendliche dazu motivieren, sich mit wichtigen Themen kreativ auseinanderzusetzen.“

Allein in Baden-Württemberg haben sich fast 50 000 Schüler an diesem Wettbewerb beteiligt. „Die prämierten Arbeiten zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie kreativ, differenziert und kompetent sich die talentierten Nachwuchskünstler aus dem Südwesten mit ihren Werken dem Thema angenommen haben“, lobte Alexandra Hense vom Genossenschaftsverband.

Der Wettbewerb

Der internationale Kunstwettbewerb „jugend creativ“ ist der weltweit größte Jugendwettbewerb. International haben sich rund 700.000 Kinder und Jugendliche beteiligt – nahezu 500.000 davon kommen aus Deutschland. Im kommenden Wettbewerb steht ein Jubiläum an: Am 1. Oktober 2019 startet „jugend creativ“ unter der Schirmherrschaft von Schauspielerin Iris Berben bereits in die 50. Runde. Thema dieses Mal ist: „Glück ist…“. Der Jugendwettbewerb „jugend creativ“ wird bereits seit 1970 jährlich von Genossenschaftsbanken in Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien (Südtirol), Luxemburg, Österreich und der Schweiz ausgelobt und richtet sich an Schüler der 1. bis 13. Klasse sowie an Jugendliche bis 20 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen. Dieses Jahr haben sich erstmals auch 140 Schüler einer deutschen Schule aus Mexiko Stadt an „jugend creativ“ beteiligt.