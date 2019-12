von Rolf Sprenger

Experiment geglückt. Die Organisatoren Thilo Fechtig und Matthias Hilpert können auf einen gelungenen Abend der speziellen Art zurückblicken. In ihrem stilvoll gestalteten Café am Bahngleis in Erzingen hatten sie zu einem Jazz-Konzert eingeladen, und sollten damit ins Schwarze treffen. Das Jazz nicht nur intellektuelle Musik, als die er heute gelte, sondern vor allem Musik, die aus dem Bauch komme, bewies das Johanna Summer Trio, welches sich die zwei Hobbymusiker ins Boot geholt hatten.

Jazz auf ungewohnte Weise. Das Johanna Summer Trio begeisterte im Erzinger Bahnhof mit viel Improvisationskunst aber auch Einflüssen aus klassischer- und Popmusik. (v.l.) Johanna Summer, Tobias Fröhlich am Bass und Jan-Einar Groh an den Drums. Bild: Privat/Kandra

Das Trio um die charismatische Pianistin Johanna Summer gehört bereits zu den renommiertesten Bands der Szene. Die Künstlerin konnte bereits mehrere prestigeträchtige Preise wie den Sieg im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ und „Jugend jazzt“ einheimsen. Als Begleitung hatte sie sich, den Bassisten Tobias Fröhlich und Schlagzeuger Jan-Einar Groh mitgebracht. Die drei aus dem „Wilden Osten“, wie sie von Thilo Fechtig in seiner Ankündigung vorgestellt wurden, hatten sich auch von einer achtstündigen Anreise nicht abschrecken lassen. Im Gepäck hatten sie, das hauptsächlich aus Eigenkompositionen von Johanna Summer entstandene Debutalbum „Juvenile“ dabei.

Virtuos und voller Leichtigkeit

Das folgende zweistündige Konzert in dem vollbesetzten Lokal sollte jeder Erwartung Recht geben. Virtuos und voller Leichtigkeit wechselte Johanna Summer, von schnellen Läufen zu ruhigen Klangpassagen. Tobias Fröhlich zupfte und kraulte die Saiten bei seinen vielen Solo Parts.

Viel Applaus für Musiker

Jan-Einar Groh gab den Rhythmus mit seinem gefühlvollen gespielten Schlagzeug vor. Es ist beeindruckend, wie sich die drei aufeinander einspielen, und sich gegenseitig in ihren Improvisationen zu immer neuen Höhepunkten antreiben. Dabei übertreiben sie bei Weitem nicht. Man merkt in vielen Stücken, dass Einflüsse aus der Rock- und Popmusik gewollt ihren Einfluss haben. Der Auftritt der drei Virtuosen wird immer wieder von Applaus und Jubel unterstützt. Vielleicht ist die Art und Weise, wie das Trio ihren eigenen Stil zelebriert, ein Weg um neue Liebhaber für das Genre Jazz zu finden. Zu wünschen bleibt, dass sich die Organisatoren von dem erfolgreichen Abend weiterhin inspirieren lassen. „Einen festen Auftritt haben wir derzeit noch nicht geplant. Wir sind aber in Verhandlungen um die Reihe von Live-Konzerten im Bahnhof Erzingen zu etablieren“, erläutert Matthias Hilpert.