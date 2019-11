von eva baumgartner

Gute Nachrichten hatte Rechnungsamtsleiter Andreas Merk in jüngster Gemeinderatsitzung zu vermelden. In seinem Jahresabschluss 2018 kann die Gemeinde Klettgau einen Überschuss von 4,4 Millionen Euro verbuchen. Der Abschluss im Ergebnishaushalt, der mit der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Bereich vergleichbar ist, weist Erträge von 21,4 Millionen Euro und Aufwendungen von 17 Millionen Euro aus. „Damit hat Klettgau mit 4,4 Millionen Euro einen sehr guten, ordentlichen Überschuss erwirtschaftet. In den Folgejahren darf die Gemeinde allerdings nicht dauerhaft mit solch guten Ergebnissen rechnen“, berichtete Andreas Merk.

Gewerbe- und Einkommenssteuer

Demnach waren die Haupterträge die Gewerbesteuer mit 5,6 Millionen Euro, der Anteil an der Einkommensteuer mit 4,5 Millionen Euro und die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 3,4 Millionen Euro. Bei den Aufwendungen stellten die Personalkosten mit 3,9 Millionen Euro, die Kreisumlage mit 2,6 Millionen Euro die Abschreibungen mit 2,4 Millionen die größten Einzelblöcke dar. 734.000 Euro wendete die Gemeinde für die Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur auf. Der größte Einzelbetrag floss mit 144.000 Euro in die Kanalnetzunterhaltung.

Investitionen

Für investive Maßnahmen gab die Gemeinde 2,7 Millionen Euro aus. Schwerpunkte waren hier die Straßen- und Kanalsanierung in der Wutöschinger Straße (860.000 Euro) sowie die Radwege Erzingen-Rechberg (233.000 Euro) und Bühl-Dettighofen (306.000 Euro. In die Grundschule Grießen investierte die Gemeinde 238.000 Euro und in die Halle Bühl 64.000 Euro. Weiterhin tätigte die Gemeinde Grunderwerb für künftiges Baugelände mit 245.000 Euro. Das alles konnte Klettgau mit Eigenmitteln finanzieren. Den Radwegebau unterstütze das Land mit 288.000 Euro an Zuschüssen. Aus Bauplatzverkäufen erlöste die Gemeinde 245.000 Euro.

Rücklagen erhöht

Die Bilanzsumme liegt Ende 2018 bei 139.105.089 Euro. Hier entfallen 115,3 Millionen Euro auf das Sachvermögen und 22,7 Millionen auf das Finanzvermögen. Aufgrund des guten Abschlusses konnte die Gemeinde ihre Rücklagen auf 5,4 Millionen Euro erhöhen. Sie hat damit ein gutes Polster, um anfallende Fehlbeträge in künftigen Jahren abzudecken. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von 200.000 Euro liegt der Schuldenstand der Gemeinde Klettgau zum 31.12.2018 bei 2,09 Millionen Euro.