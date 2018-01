Klettgau Internetnutzer in Klettgau brauchen viel Geduld

In Klettgau herrscht Ärger über langsame oder ganz fehlende Internet-Verbindung. Die Gemeinde will selbst einen Glasfaseranschluss an den Backbone des Landkreises verlegen.

Die Klagen über das langsame Internet in der Gemeinde häufen sich. Besonders mit der Umstellung von der analogen zur digitalen Telefonie verschlechtert sich die Internetverbindung besonders in den Ortsteilen Weisweil, Rechberg und Erzingen zunehmend. Jedoch tut sich nun immerhin ein Lichtlein am Ende des Tunnels auf: Die Gemeinde wird vorerst in Rechberg, Erzingen, Weisweil und Bühl in Eigenregie ein Glasfasernetz mit Anschluss an den Backbone des Landkreises installieren. In den anderen Ortsteilen hat die Telekom noch zwei Jahre Zeit, um noch selbst aktiv zu werden. Bis zur Fertigstellung ist für viele Internetnutzer noch Geduld angesagt.

Ein Umzug nach Klettgau oder auch innerhalb der Gemeinde will gut überlegt sein. Wer Internet privat braucht oder beruflich darauf angewiesen ist, sollte genauestens die vorhandenen Kapazitäten der Internetverbindung vor Ort prüfen, ansonsten wird er sein blaues Wunder erleben. So erging es der Erzinger Ergotherapeutin Sandra Peter. Sie wagte den Sprung in die Selbstständigkeit und mietete vorhandene Praxisräume in der Degernauerstraße in Erzingen an. „Dass es mit einem schnellen Internet nicht klappen könnte, daran habe ich keinen Gedanken verschwendet, da die Vorgängerpraxis diesbezüglich keinerlei Schwierigkeiten hatte“, erklärt Peter. Von ihrem Vertragspartner Vodafone bekam sie nach längerer Zeit die Auskunft, ein Internetanschluss sei aus technischen Gründen nicht möglich. „Die Alternative über Primacom (Anbieter PYUR) hätte mehr als 10 000 Euro gekostet, das war für mich nicht bezahlbar“, sagt Sandra Peter. Erst das massive Eingreifen ihres Vermieters, langjähriger Firmenkunde bei der Telekom, habe ihr zum dringend benötigten Internet verholfen.

Jetzt kann die Ergotherapeutin zwar im Internet surfen, aber nicht gleichzeitig telefonieren. Auch für ihren Privatanschluss in der Erzinger Hauptstraße musste sie lange kämpfen und sechs Monate lang warten.

Nicht besser geht es vielen Weisweilern. Glücklich ist, wer einen bestehenden Internetanschluss hat; der ist zwar extrem langsam, aber immerhin. Trotzdem ist Andreas Berg mächtig sauer. Er hat seit 2006 einen DSL-Anschluss, allerdings auch nur dank Beziehungen. 2017 brach die Verbindung gewaltig ein: „Online-Banking ist nur zu gewissen Zeiten möglich“, berichtet der Weisweiler. Insgesamt habe er mehr als elf Stunden lang über die Hotline mit der Telekom telefoniert.

Auch die Rechberger klagen. Carsten Huber, IT-Spezialist bei der Erzinger Firma Horstmann, sagt nur: „Schlimm!“ Während sein Arbeitgeber mit verschiedenen Leitungen und Anbietern eine geradeso vertretbare Internet-Verbindung zusammenbastelt, sieht es für Rechberger Privatkunden schlecht aus. „Im Neubaugebiet sind viele beim Kabelanbieter Primacom und verfügen über ein schnelles Internet. In anderen Rechberger Wohngebieten sieht es aber düster aus“, so Carsten Huber.

Die vielen Klagen sind im Rathaus bekannt. Bürgermeister Ozan Topcuogullari erklärt auf unsere Anfrage: „Wir haben sowohl in Rechberg als auch in Erzingen oder Weisweil, in denen die Geschwindigkeit bei gerade einmal 384 kB liegt.“ Mit der Umstellung nun auf IP-Telefonie werde diese Datenleitung noch langsamer werden, wenn nicht gar zusammenbrechen, prognostiziert der Rathauschef.

In Gesprächen mit der Telekom habe er mehrfach gebeten, mit der Umstellung zu warten, jedoch nur eine klare Absage kassiert. „Gerade diese Abhängigkeiten zeigen, wie wichtig es ist, dass die Gemeinde die Unterversorgung selbst korrigiert und den Ausbau von schnellem Internet vorantreibt. Diese wichtige Infrastruktur muss ein für alle Mal hergestellt werden.“