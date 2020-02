Klettgau/Bühl – „Investieren in das Zuhause“ – damit wirbt die Holzwerkstatt Griesser in Bühl und kann dabei auf sechs Jahrzehnte solide und zuverlässige Handwerksarbeit verweisen. 1960 von Rupert Griesser in Klettgau-Bühl gegründet, ist er seitdem ein Garant für solide, zuverlässiges Handwerk.

1992 übernahm Roland Griesser den Familienbetrieb, Anfang des Jahres haben die beiden Enkel des Gründers Stefan Gamp und Dustin Griesser, beide Zimmerermeister, letzterer ist zudem Hochbautechniker und Energieberater, den Handwerksbetrieb übernommen und führen so die Familientradition weiter.

Seit eh und je in der Stettener Straße 17 beheimatet, befinden sich unter dem Firmendach die Zimmerei und die Schreinerei, der Handwerksbetrieb beschäftigt 14 Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende.

In den vergangenen sechs Jahrzehnten hat sich der Handwerksbetrieb stetig weiterentwickelt. Viele Investitionen wurden getätigt, große bauliche Erweiterungen wie die knapp 1000 Quadratmeter große Werkstatt, die Abbundhalle, die Überdachung des Holzlagerplatzes ausgeführt, parallel dazu den Betrieb mit modernster CNC-gesteuerter Technik aufgerüstet. Die klassischen Arbeitsgebiete wie Dachstuhlbau, Dachsanierungen, Dachausbau et cetera wurden bereits 1980 mit der Fertigstellung des ersten schlüsselfertigen Hauses entscheidend erweitert. Heute ist die Holzwerkstatt Griesser im ganzen östlichen Kreisgebiet auch als Generalunternehmer im Hausbau unterwegs, für den privaten als auch für den gewerblichen Hausbau. Die hauseigene Planungs- und Architekturabteilung ermöglicht eine individuelle, mit dem Kunden abgestimmte Planung im Anbau-, Sanierungs- oder Neubaubereich, erledigt die Bauantragstellung und garantiert eine professionelle, effektive Bauleitung bis hin zur Fertigstellung. „Unsere Stärke ist der individuelle Hausbau, das maßgefertigte Haus ganz nach den Wünschen des Bauherren“, betont Stefan Gamp.

So gesehen ist das zweite Arbeitsgebiet, die Schreinerei, eine ideale Ergänzung: der Innenausbau mit all seinen Facetten: Möbel- und Inneneinrichtungsbau, Böden, Türen- und Fensterbau. Ein großes Spezialgebiet der Holzwerkstatt Griesser ist der Treppenbau. Holz in Verbindung mit Stahl, Glas oder Kunststoff – je nach Kundenwunsch, denn „die Treppe ist eine der Visitenkarten im Haus“, findet Dustin Griesser. Präzise Schreinerarbeiten mit CNC-gesteuerter Technik – dabei sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Auch die Auswahl der Materialien ob Holz, Stahl oder Glas – es finden sich eine Fülle von Möglichkeiten und Lösungen, egal ob für den Alt- oder den Neubau.

Kontakt: Holzwerkstatt Griesser GmbH, Stettener Straße 17, 79771 Klettgau-Bühl, Telefon 07742/54¦74, Fax. 07742/48¦10 oder per E-Mail (Info@holzwerkstatt-griesser.de).