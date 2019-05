von eva baumgartner

In der jüngsten Hauptversammlung des Fördervereins Idee Klettgau wurde ausführlich über die Arbeit des vergangenen Jahres berichtet. Schriftführerin Elke Dufner-Kailer berichtet von den Angeboten wie der Babysitter-Börse, den Prüfungsvorbereitungskurs für Schüler, dem monatlichen Mittagstisch und dem Tablet-Kurs für Senioren und anderem mehr.

Einzig am grenzüberschreitenden Festival der Stille wird sich der Förderverein nicht mehr beteiligen, die Kosten seien schlichtweg zu hoch, dennoch wolle man die Kultur in Klettgau weiterhin unterstützen und vorantreiben. Das größte, aufwendigste Arbeitsfeld mit steigender Tendenz ist die Nachbarschaftshilfe. Es sind vor allem Hilfsangebote im häuslichen Bereich. Dazu erklärte die zweite Vorsitzende Rosemarie Hartmann: „In der organisierten Nachbarschaftshilfe sind wir überwiegend im Bereich häusliche Unterstützung, Begleitung bei Einkäufen und Spaziergängen, Gespräche und dem begleitende Fahren zur Arztpraxis und dergleichen tätig.“

Klettgau Betreuungsbedarf in Klettgau mit steigender Tendenz Das könnte Sie auch interessieren

Die Hilfsnachfragen sind im vergangenen Jahr auf 70 gestiegen, die rund 30 Helfer und Helferinnen haben insgesamt 1862 Arbeitsstunden dafür geleistet. Die Einsatzleitung hat Monika Preißer-Peter inne, das Büro befindet sich in Riedern am Sand, dort werden die Klienten beraten und informiert und die Arbeitseinsätze der Helfer koordiniert.

In naher Zukunft steht ein Umzug nach Grießen an, dort werden in Kooperation mit der Villa Camala Räumlichkeiten im ehemaligen Friseurgeschäft Boll angemietet. Das ganze Jahr über wurden eine Reihe von Weiterbildungsveranstaltungen organisiert sowie interne Schulungen durchgeführt. Ein nicht unerheblicher, höchst bürokratischer, aber notwendiger Aufwand ist die Beantragung von Fördermitteln. Umso größer war die Freude von der Gemeinde, in die Regelförderung für Vereine aufgenommen worden zu sein, immerhin gibt es einen jährlichen Zuschuss von 500 Euro.

Klettgau „Ohne Glasfaser sind wir abgehängt“ – Bürgermeister Ozan Topcuogullari erklärt im Interview, wie es beim Breitband in Klettgau weitergeht Das könnte Sie auch interessieren

Die finanzielle Situation stellte Gabi Gäng-Schmid dar, sie machte deutlich, dass der Verein nur mit Fördermitteln und Spenden schwarze Zahlen schreibt. Deshalb hat die Gewinnung von neuen Fördermitgliedern oberste Priorität. Die Neuwahlen unter Leitung von Bürgermeister Ozan Topcuogullari bestätigte den Vorstand.

Klettgau Volksbank Klettgau-Wutöschingen: 126 Jahre alt, aber voller Vitalität Das könnte Sie auch interessieren

Letztlich gab es noch viel zu besprechen und zu diskutieren, auch eine Erhöhung der Fahrkostenpauschale für die Helfer gilt es zu überdenken.

Der Förderverein Idee Klettgau braucht dringend Unterstützung und freut sich über jedes weitere Fördermitglied. Der Jahresbeitrag beträgt 25 Euro. Derzeit zählt der Verein 95 Fördermitglieder, an die 30 Helfer in der Nachbarschaftshilfe sind für kranke und alte Menschen unterwegs. Information im Internet (https://idee-klettgau.clubdesk.com).