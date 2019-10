von Eva Baumgartner

Ohne die Sozialstation Klettgau-Rheintal wäre es für alte, kranke, hilfsbedürftige Menschen in der Region schlecht bestellt. Vor genau 40 Jahren wurde sie aus der Taufe gehoben, mit einem Festempfang mit geladenen Gästen wurde an ihrem Sitz in Klettgau-Grießen die Geburtsstunde gefeiert.

Vorab wurde ein Gottesdienst in der Grießener Pfarrkirche gefeiert, dem sich der Empfang in der Sozialstation mit rund 60 Gästen anschloss. Für die musikalische Umrahmung sorgten zwei Mitarbeiterinnen der Sozialstation.

Gastgeber und Geschäftsführer Christoph Siebler betonte in seiner kurzen Ansprache an die Gäste: „Sie alle haben die Sozialstation auf ihrem Weg und in ihrer Entwicklung begleitet, sie alle haben tiefe Spuren hinterlassen.“ Er zeigte kurz die beispielhafte Entwicklung zum wirtschaftlich gesunden mittelständischen Betrieb auf, in dem wie eh und je „der Mensch im Mittelpunkt“ stehe.

Wandel in der Familienstruktur

Aufsichtsrastvorsitzender Gerhard Riedmüller zeigte in seiner Laudatio die Geschichte unter dem Aspekt der gesellschaftlichen Veränderungen auf, die die Gründung eines wohl organisiert Betriebes zum Wohle der Bevölkerung notwendig machten.

Der drastische Wandel der Familienstruktur, die kirchlichen Veränderungen in den Dörfern, wo vormals stationierte Ordensschwestern die Krankenpflege bewerkstelligten, sind die Ursachen für das Entstehen eines flächendeckenden Netzes von Sozialstationen anfangs noch unter kirchlicher Leitung. Mit Stolz und Dankbarkeit könne man die enorme Entwicklung der Sozialstation betrachten, führte er aus.

190 Mitarbeiter betreuen täglich 400 Patienten ambulant, in den Tagespflegehäuser werden an sechs Tagen der Woche 50 Gäste betreut. 60 Fahrzeuge fahren jährlich 500 000 Kilometer im Einzugsgebiet, das von Klettgau, Dettighofen, Lottstetten, Jestetten, Hohentengen und bis Küssaberg reicht. Hinter all dem stünde ein „echtes, berührbares Herz“ der zahlreichen engagierten Mitarbeiter, die hervorragende und zuverlässige Arbeit leisteten.

Auch Thea Kaschel, seit der Gründung als Stiftungsrätin sowie langjährige Aufsichtsratsvorsitzende mit der Sozialstation eng verbunden, fand bewegende Worte. Sie zeigte vor allem die „schwere Geburt“ mit ihren vielen Hindernissen auf. Den Reigen der Redner beschloss mit einer humorvollen Rede Pfarrer Markus Gut aus Hohentengen und die Klettgauer Bürgermeisterstellvertreterin Gabi Gäng-Schmid, bevor sich am kalten Büfett die geladenen Gäste bei anregenden Gesprächen zusammenfanden und sich über viele gemeinsame Erlebnisse in der Sozialstation Klettgau-Rheintal austauschten.