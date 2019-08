von Eva Baumgartner

Heinz Griesser aus dem Klettgauer Ortsteil Riedern am Sand ist ein wahrer Kavalier der Straße. Denn durch seine spontane Hilfsbereitschaft hat er der Lauchingerin Patricia Hipp aus einer misslichen Lage geholfen. Mit einem platten Autoreifen stand sie in Riedern hilflos am Straßenrand – weit und breit niemand, den sie um Hilfe bitten konnte. Bis Heinz Griesser half.

Auf dem Weg zur Arbeit

„Ich war auf dem Weg zur Arbeit in Jestetten, als in Riedern ein großer Traktor mit Anhänger an den Straßenrand fuhr, um die dahinter fahrende Autokolonne überholen zu lassen“, erinnert sich Patricia Hipp.

Dummerweise ragte der breite Anhänger schräg in die Fahrbahn hinein, so dass sie beim Überholen zu weit ausholte und mit einem Wagenrad gegen die hohe Bordsteinkante krachte. Das Ergebnis: ein platter Reifen.

Ohne Handy-Netz

„Eigentlich wollte ich meinen Mann anrufen, nur in Riedern hatte ich kein Mobilfunknetz. Und selbst hätte ich den Reifen auch nicht wechseln können, da mein Auto kein Reserverad hat.“ Weit und breit gibt es auch keine Telefonzelle, von den vorbeifahrenden Autofahrern hatte auch niemand angehalten, um Patricia Hipp zu helfen.

Heinz Griesser hilft sofort

Schließlich fasste sie sich ein Herz und klingelte an einem Wohnhaus, in dem sich ein Tierfutter-Geschäft befindet. Sie hatte Glück, denn Cornelia Griesser öffnete und rief sofort ihren Mann Heinz zu Hilfe. Der begutachtete den Schaden und fuhr mit dem kaputten Reifen nach Erzingen, um ihn dort in einer Werkstatt reparieren zu lassen.

„Doch da war nichts mehr zu machen“, erzählt er. Kurzerhand sei er dann mit Patricia Hipp nach Lauchringen gefahren, hat ein Rad mit aufgezogenen Winterreifen geholt und zurück in Riedern montiert, sodass die 43-Jährige, die sich natürlich aller herzlichst bei ihrem Pannenhelfer bedankte, wieder weiterfahren konnte.

Der 66-jährige Rentner mag nicht viel Aufhebens um seine Hilfsbereitschaft machen. „Den ein oder anderen Autofahrer habe ich schon mal aus dem Graben gezogen“, erzählt er. „Aber das ist doch selbstverständlich“, erklärt er.