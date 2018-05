Klettgau Heimische Reiter siegen beim Frühjahrsreitturnier des Reit- und Fahrvereins Klettgau-Bühl

Das Frühjahrsreitturnier des Reit- und Fahrvereins Klettgau-Bühl ist gut besucht. Nina Lange vom Hofgut Albführen setzt sich bei der Springprüfung durch, Annika März vom RV Tiengen erhält den Fairnesspreis.

Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen wurde das Frühjahrsreitturnier des Reit- und Fahrvereins (RFV) Klettgau-Bühl auf dem eigenen Reitplatz in Bühl ausgetragen. Dieses Turnier erfreut sich großer Beliebtheit, nicht nur bei den Reitern aus der Region; auch viele Zuschauer tummelten sich auf der Anlage. Insgesamt waren an den beiden Turniertagen 371 Nennungen gemeldet. Vom Gastgeber gingen an den beiden Tagen 19 Reiterinnen und Reiter an den Start. Vom Reitclub Hofgut Albführen waren es zwölf und vom Reiterverein Tiengen 15. Die Springprüfung M mit Stechen war der anspruchsvollste Wettkampf.

Namhafte Reiter waren Markus Kiefer vom RV Schönau und Christian Heim vom RV Mahlspüren. Zum Auftakt des Turniers lag der Fokus auf Prüfungen junger Pferde und Reiter. Am zweiten Turniertag waren es dagegen die hochkarätigen Dressur- und Springprüfungen, die die Reiter forderten und das Publikum unterhielten.

Hohe Anforderungen wurden an die letzten Springprüfungen Klasse L und M mit Stechen gestellt. Bei der Springprüfung Klasse L hatten sich sechs Teilnehmer für die Springprüfung Klasse M mit Stechen qualifiziert, unter ihnen die Reiterin und spätere Siegerin der Prüfung Nina Lange vom Reiclub Hofgut Albführen. Sie brachte den 320 Meter langen Pacours in 46,94 Sekunden auf dem Pferd „Colago“ hinter sich, vor dem Zweitplatzierten Markus Kiefer vom RV Schönau Oberes Wiesental. Er bezwang den Parcours auf „Sir Anka“ in 52,64 Sekunden. Auf die weiteren Plätze kamen Juliane Rabold vom RV Mindelsee (1), Christian Heim vom Hofgut Mahlspühren, Juliane Rabold vom RV Mindelsee (2) und Eva Schilling vom RFV Donaueschingen.

Der Fairnesspreis des RFV Klettgau-Bühl wurde an die Reiterin Annika März vom RV Tiengen vergeben. Sie erhielt diesen (einen Erste-Hilfe-Koffer) für ihr vorbildliches Verhalten beim Reiten, auch mit ihren drei Pferden auf dem Abreiteplatz, sowie pferdegerechtes und kameradschaftliches Verhalten. Der Preis wurde übergeben von Preisrichter Hannes Wendt.