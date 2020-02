Klettgau vor 1 Stunde

Heidi Bomanns ist neue Schriftführerin des Chors „Just for fun“

Heidi Bomanns folgt auf Kirstin Philipp als Schriftführerin des Chors „Just for fun“. Das Jahreskonzert im Oktober und eine neue Akustikdecke für das Probelokal in der Aula der Grundschule in Erzingen waren Themen in der jüngsten Hauptversammlung.