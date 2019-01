von Erich Dahm

Das Jahreskonzert des Männergesangverein Grießen (MGV) geht am Samstag, 26. Januar, ab 20 Uhr in der Gemeindehalle in Grießen über die Bühne. Chorleiterin Myri Turkenich hat mit den 35 Sängern vielfältiges erarbeitet. Seit Anfang 2016 leitet Myri Turkenich den Männergesangverein Grießen. Sie hat in außerordentlichen Proben die Sänger für das Konzert vorbereitet; den Abschluss bildet drei Tage vor dem Auftritt mit vollem Programm die Hauptprobe.

Die Chorleiterin zeigte sich mit dem Erreichten zufrieden. Sie hat sich viel Neues an Liedgut einfallen lassen, das nicht nur den Sängern, sondern auch den Konzertbesuchern gefallen wird. Es kommen insgesamt zehn Lieder zur Aufführung, darunter sieben Lieder, die neu erarbeitet wurden und den Sängern einiges abverlangen. Der Auftakt des Konzerts macht „Abendfrieden“. Danach werden die Konzertbesucher mit der „Diplomatenjagd“ in Atem gehalten. Eine slowenische Volksweise, „Freude am Leben“, kommt zu Gehör und danach das “Halleluja“. Zum Abschluss des ersten Teils kommt von Udo Jürgens „Heute beginnt der Rest deines Lebens“ zu Gehör.

Daran schließt sich der Auftritt des Jugend- und Kinderchors „Funky Fun Farbenklang“ des Klettgauer Chors Just for Fun mit drei Liedern an, bevor der Projektchor des MVG Grießen einen Auftritt mit Liedern von Michael Jackson und George David Weiss absolviert.

Bevor der MGV Grießen seinen zweiten Auftritt mit Liedern aus Argentinien, Italien und Spanien hat, folgt eine musikalische Überraschung. Ihren Auftritt hat die 22 Jahre alte Michelle Sitko aus Wutöschingen, die an der Musikhochschule Karlsruhe ihr drittes Semester in Fachrichtung Gesang und Operngesang belegt. Über sich sagt sie: „In Wutöschingen war ich in der Hauptschule im Schülerchor und danach sechs Jahre in der Kantorei in Waldshut. Singen hat mir immer viel Spaß gemacht. Meine Stimme ist Mezzo-Sopran.“ Sitko wird als Solistin Lieder der Klassik aus ihrem Repertoire vortragen.