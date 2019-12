von Eva Baumgartner

Den Konzerten in der alten, kleinen Kirche „Maria Himmelfahrt„ in Bühl sind immer eine ganz spezielle Atmosphäre zu eigen und in der Adventszeit ganz besonders. Ihre barocke, festliche Ausstattung gibt für Konzerte einen herrlichen Rahmen ab, der dem Besucher beziehungsweise Zuhörer zwangsläufig eine besinnliche, in sich gekehrte Ruhe und Konzentration beschert.

Im Rahmen des Kirchenkonzertes ehrte der Musikverein Riedern-Bühl langjährige verdiente Mitglieder (von links): Helma Weissenberger (50 Jahre), Vorsitzende Sabine Ebner, Martin Kaiser (40 Jahre), Dirigent Antonio Plannelles Gallego. | Bild: Eva Baumgartner

So geschehen auch beim Kirchenkonzert am Sonntagnachmittag, das in diesem Jahr der Kirchenchor und der Musikverein Riedern-Bühl zusammen gestaltet haben. Auch wenn nicht gerade die klassische Kirchenmusik zum Zuge kam, fand der Kirchenchor, an der Orgel von Christel Mülhaupt begleitet und unter der Leitung von Brigitte Moser, einen schönen weihnachtlichen Einstieg mit dem getragenen Tiroler „Andachtsjodler“. Wie immer moderierte Kurt Spitznagel mit erklärenden Sätzen zum jeweiligen Werk und Komponist, mit einer gehörigen Prise Humor aufbereitet, den Konzertabend.

Viel Beifall

Es sollten Lieder wie „Ihr von Morgen“ , komponiert von Udo Jürgens, und der Klassiker des Alpenrocks, das herzergreifende „Weit weit weg“ folgen. Um dann mit „Dona nobis pacem“, Mozarts musikalische Bitte um Frieden und schließlich dem Lied „Weihnachtszeit in den Bergen“ mit viel Beifall bedacht zu werden.

Der Musikverein, unter der Leitung des Dirigenten Antonio Planelles, überraschte dann gewaltig: Der allseits bekannte, flotte „Fliegermarsch“ schüttelte vorerst die besinnliche Stimmung aus allen Kitteln, verbreitete aber auf Anhieb marschmäßig, zackig aufgestellte Fröhlichkeit. Der Schwenk zur Programmmusik mit „Highlights from Harry Potter„ von John Williams eroberte auf Anhieb die Gunst der Zuhörer. Dabei war die positive, energiegeladene Handschrift des neuen Dirigenten deutlich spürbar, die eine beeindruckende Wirkung auf die Musiker zeigte, deren musikalische Leistung mächtig voran zu treiben scheint.

Musikalische Reisen

Auch mit „Oregon„ von Jakob de Haan, der musikalischen Reise durch die großartigen Landschaften des amerikanischen Westens, überzeugten die Musiker auf ganzer Linie, denn der lange Beifall brachte dies deutlich zum Ausdruck. Die stürmischen Zeiten auf hoher See, mit „The Tempest“ beeindruckte nicht weniger, vom Orchester mit all seiner Dramatik äußerst wuchtig und eindrücklich vorgetragen.

Ehrung für Musiker

Mit der Ehrung zweier verdienter und langjähriger Musiker kehrte nach dem stürmischen Ausflug wieder Ruhe ein. Die Vorsitzende Sabine Ebner zeichnete Helma Weissenberger für 50 Jahre Musizieren sowie für ihre langjährige Arbeit als Vereinskassiererin aus. Für 40 Jahre Zugehörigkeit zum Musikverein wurde Martin Kaiser geehrt. Ihnen zu Ehren wurde der Marsch „In alter Freundschaft“ gespielt. Das kurzweilige Konzert neigte sich so dem Ende zu. Mit Weihnachtsliedern gesungen vom Kirchenchor, begleitet vom Musikverein, und dem sich anschließenden Apéro stand bei vielen Besuchern fest, im nächsten Jahr wieder zu kommen.