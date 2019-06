von Heidrun Glaser

Es ist wieder soweit: Am Samstag, 29. Juni, lockt das traditionelle Mittsommerfest auf dem Schulhof zum Mitfeiern ein. Um 16 Uhr startet der Kinderflohmarkt und getreu nach dem Motto „Gemeinsam eins“ haben auch in diesem Jahr die beiden Vereine, der Förderverein Grundschule Grießen und der Turnverein Grießen wieder das beliebte Mittsommerfest auf die Beine gestellt.

St. Blasien Klangerlebnisse der besonderen Art im Dom Das könnte Sie auch interessieren

Um 17 Uhr findet auf der Bühne die feierliche Eröffnung statt und die Kinder der Grundschule Grießen bieten mit ihrer musikalischen Darbietung den passenden festlichen Rahmen. Im Anschluss um 17.30 Uhr zeigt die „Dance Crew“ des Turnvereins ihr Können. Ein stündlicher Turnverein-Flashmob animiert zur Beweglichkeit auf dem Schulhof. Ab 17.30 Uhr beginnt das „Spiel & Spaß-Programm für die Kinder. Am Schminkstand können sich die Kleinen mit fantasievollen Motiven ihre Gesichter verzaubern lassen.

Waldshut-Tiengen Gesunde Vollwertkost à la Emma Stoll kann sich nun jeder selbst kochen, auch ihre legendäre Gemüsebrühe Das könnte Sie auch interessieren

In der Gemeindehalle bietet das Kollegium der Grundschule einen Bewegungsparcours an und draußen auf dem Hartplatz heißt es „Schuss frei auf die Torwand“, mit bunter Kreide in der Hand können die Kinder ein gemeinsames Kunstwerk im Außenbereich gestalten. In der Aula gibt es Kunstwerke aus dem Kunstunterricht der Grundschule zu bestaunen. Selbstverständlich ist auch in diesem Jahr wieder für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Hohentengen a.H. Warum tragen manche Hunde gelb? Tamara May nennt die Gründe Das könnte Sie auch interessieren

Ein großes Kuchenbüffet und Kaffee sowie eine vielfältige Auswahl an Salaten erwarten die Besucher, beides basiert auf Spendenbasis zugunsten der Jugendarbeit in beiden Vereinen. Außerdem werden Bratwürste und Steaks gegrillt, ein reiches Angebot an Getränken aller Art wird an verschiedenen Ständen zu familienfreundlichen Preisen angeboten.

Ühlingen-Birkendorf Eines Tages Schauspielerin sein: Franziska Clementi aus Grafenhausen will ihren Traum wahr werden lassen Das könnte Sie auch interessieren

Wenn der Abend beginnt, heißt es Bühne frei für „Miss Müllers Mucke“. Die drei Musiker sorgen ab 20 Uhr mit ihrem musikalischen Können für Stimmung auf dem Schulhof. Das Repertoire beginnt bei den größten Hits der 70er und schließt die derzeitigen Hits der Charts mit ein. Zur großen Freude der Kinder kommen auch in diesem Jahr wieder die Artisten des Zirkus Zebrasco vom Klettgau-Gymnasium Tiengen und verzaubern die Gäste mit Elementen aus ihrer atemberaubenden Show. Wie immer kann bis in die Nacht hinein gefeiert werden und das bei absolut freiem Eintritt.