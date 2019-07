von eva baumgartner

Zu einem Liederabend in einem außergewöhnlichen Garten hatte der Männerchor Rechberg geladen. Gemeinsam mit einem Projektchor, unter der Leitung von Martin Umrath, war ein Konzert unter freiem Himmel in dem schönen Ambiente eines parkartigen Ausstellungsgarten geboten, das den vielen Besuchern zweifelsohne nicht nur durch das idyllische Ambiente in Erinnerung bleiben wird, sondern wegen des ungewöhnlichen Konzertprogramms: Klassische Männerchorsätze, Volkslieder, berühmte deutsche Schlager, Partylieder bis hin zu romantischen Volksliedern oder Hits österreichischer Liedermacher.

Im Rahmen des Gartenkonzerts wurde Lothar Wiese (links) für 25 Jahre Singen im Männerchor Rechberg geehrt. Die Laudatio auf den Vereinsschriftführer hielt Vorsitzender Alfred Kaiser. | Bild: Eva Baumgartner

Mit dem klassischen „Fuhrmannslied“ und dem folgenden „12 Römern“ zollten die Rechberger Sänger dem traditionellen Repertoire Tribut, um dann eine ganz andere Richtung einzuschlagen: „Weilst a Herz hast wie a Bergwerk“ von Rainhard Fendrich oder dem Freddy Quinn-Schlager „Die Gitarre und das Meer“ bis hin zum herzergreifenden „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern – die höchst erfreuten Zuhörer spendeten großen Beifall.

Der Auftritt des Projektchores, zu dem sich an die 50 Frauen und Männer zusammengefunden haben, brachte die große Freude und die Begeisterung am Singen deutlich zum Ausdruck. Mit strahlenden Gesichtern wurden beispielsweise Hits wie „Phänomen“ von Helene Fischer oder Nenas „Irgendwie, irgendwo..“ aufgeführt und der Funke der Begeisterung schien die ganze Zuhörerschaft zu entzünden.

Mit der Zugabe „An den Ufern der Nacht“ dem gefühlvollen Hit der Puhdys, von Sarah Umrath an der Querflöte begleitet, war dieser tolle Auftritt leider schon zu Ende. Den zu toppen schien schwierig, doch mit dem beliebten Stimmungshit „Moskau“ von Dshingis Khan und Liedern des unvergessenen Udo Jürgens wie beispielsweise „Ich war noch niemals in New York“ hatten die Rechberger Sänger sogleich das Publikum mehr als einkassiert. Unnötig zu erwähnen, dass es dafür rauschenden Beifall gab. Eine allerletzte Zugabe gipfelte im „Bajazzo“, der den ganzen, voll besetzten Garten zu Singen brachte. Ans Heimgehen dachten die Besucher noch lange nicht, sie genossen das Gartenkonzert bis in die Nacht hinein.