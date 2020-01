von Eva Baumgartner

Nach den vorangegangenen Haushaltsberatungen stand jüngst die Verabschiedung des Gemeindeetats 2020 an. Das Zahlenwerk des Rechnungsamtsleiters Andreas Merk hatte keine großen Überraschungen bereit, denn vielerlei Posten des vergangenen Jahres finden sich im neuen Haushalt wieder.

„Es sieht gut aus, wir bewegen uns nach wie vor auf einem konstant hohem Niveau“, erklärte der Klettgauer Finanzexperte und meinte die gesamtwirtschaftliche Lage im Land, von der auch die Gemeinde profitiert.

Dennoch, für Klettgau steht trotz der sehr guten Steuererträge ein Defizit von rund drei Millionen ins Haus. Der Ertragsseite, auf der 17,9 Millionen Euro verbucht sind, stehen die Aufwendungen in Höhe von 20,9 Millionen Euro gegenüber. Die Investitionen im Überblick:

Kanal- und Straßenbau

Der Kanal- und Straßenbau in Erzingen, Grießen und Geißlingen wird mit rund 5 Millionen Euro zu Buche schlagen. Größtes finanzielles Projekt ist hierbei das neue Gewerbegebiet „Rubel“ in Erzingen, dort entsteht eine 4,7 Hektar große Gewerbefläche. Die Erschließungskosten liegen 2,2 Millionen Euro. Der Kaufpreis für den Quadratmeter wurde bereits mit 49 Euro vom Gemeinderat festgesetzt.

Baugebiet

Rund 2 Millionen Euro kostet das Erzinger Baugebiet Wettäcker II, das rund drei Hektar große Gelände soll den Wohnbaubedarf im Hauptort für die nächsten fünf Jahre decken.

Realschule

Die Realschule, für deren Erweiterungsbau bereits die ersten Kanalbauarbeiten begonnen haben, dafür sind in diesem Jahr 1,8 Millionen Euro bewilligt. Dazu ist der Bauantrag gestellt, geplant ist, dass mit der bevorstehenden Baubewilligung Mitte des Jahres die großen Bauarbeiten beginnen werden.

Die Realschule Klettgau ist nach wie vor ein großer Posten im Gemeindehaushalt. Für den Erweiterungsbau sind 1,8 Millionen Euro in diesem Jahr bewilligt. Am alten Gebäude werden dieses Jahr alle Fenster für 680.000 Euro ausgetauscht. | Bild: Eva Baumgartner

Breitband

Der Breitbandausbau ist ebenso mit 1,2 Millionen Euro ein großer Posten. Für die Gewerbegebiete Erzingen und Grießen liegen die Zuschussbescheide schon vor, die Arbeiten dazu werden in Kürze beginnen. Für die unterversorgten Privathaushalte in den Ortsteilen Erzingen, Rechberg, Weisweil, Bühl steht der Förderbescheid noch aus.

Insgesamt bewilligte der Gemeinderat Investitionen in Höhe von rund 12,4 Millionen Euro, die zum größten Teil aus den liquiden Mitteln finanziert werden. Für die Baumaßnahmen an der Realschule Klettgau und der Gemeindehalle Geißlingen (500.000 Euro) sowie den Breitbandausbau und diverse Tiefbaumaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 10,5 Millionen Euro vorgesehen. Mit Verpflichtungsermächtigungen ist jetzt schon die Vergabe von Bauaufträgen möglich, deren Ausführung in den Jahren nach 2020 erfolgt.